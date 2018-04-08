Пасха-2018: что нужно знать об этом празднике (5 новостей) «Лучшие поздравления с Пасхой-2018 для родных и близких»

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают свой главный праздник — день Светлого Христова Воскресения или Пасху. В храмах по всему миру в ночь с субботы на воскресенье состоялись торжественные Пасхальные богослужения. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — приветствуют друг друга люди Politeka в этот праздничный день публикует небольшой сборник красивых поздравлений. Поздравляю! Христос Воскрес! Добра желаю, больших чудес, Чтоб с ... Источник: Политека.

Обновлено в 03:51 Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают свой главный праздник — день Светлого Христова Воскресения или Пасху. В храмах по всему миру в ночь с субботы на воскресенье состоялись торжественные Пасхальные богослужения. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — приветствуют друг друга люди Politeka в этот…

Обновлено в 04:58 С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими друзьями и близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.