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Politeka Politeka · · Обновлено в 04:58
· Апрель · Праздник
Пасха-2018: что нужно знать об этом празднике

Пасха-2018: что нужно знать об этом празднике (5 новостей)

«Лучшие поздравления с Пасхой-2018 для родных и близких»

Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают свой главный праздник — день Светлого Христова Воскресения или Пасху. В храмах по всему миру в ночь с субботы на воскресенье состоялись торжественные Пасхальные богослужения. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — приветствуют друг друга люди Politeka в этот праздничный день публикует небольшой сборник красивых поздравлений. Поздравляю! Христос Воскрес! Добра желаю, больших чудес, Чтоб с ... Источник: Политека.

Обновлено в 03:51 Сегодня, 16 апреля, православные христиане отмечают свой главный праздник — день Светлого Христова Воскресения или Пасху. В храмах по всему миру в ночь с субботы на воскресенье состоялись торжественные Пасхальные богослужения. «Христос воскрес!» — «Воистину воскрес!» — приветствуют друг друга люди Politeka в этот…

Обновлено в 04:58 С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими друзьями и близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пасха-2018: что нужно знать об этом празднике»
Фото Сегодня Православная Церковь торжественно празднует Светлое Христово Воскресение
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Апостроф Апостроф  ·  08.04.18, 00:04 Пасха, или Светлое Христово Воскресение - самый древний и самый важный христианский праздник, установленный в честь Воскресения Иисуса Христа.
Униан Униан  ·  08.04.18, 00:07 Воскресение Христово или Пасха является главным христианским праздником. По слову святителя Григория Богослова, Пасха – «праздников праздник и торжество торжеств», в котором христиане...
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.04.18, 00:18 Лучшие поздравления с Пасхой-2018 для родных и близких.
Телеграф Телеграф  ·  08.04.18, 04:58 С Праздником Светлой Пасхи! Разделите эту радость со своими друзьями и близкими, поздравьте их со светлым праздником Воскресенья Христова.
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