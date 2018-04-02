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"Пасхальное перемирие": боевики десять раз провоцировали силы АТО

"Пасхальное перемирие": боевики десять раз провоцировали силы АТО (3 новости)

«В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал»

Информации о раненых и погибших нет.

ФОТО К НОВОСТИ: «"Пасхальное перемирие": боевики десять раз провоцировали силы АТО»
Фото На Донбассе боевики еще десять раз нарушили "пасхальное перемирие". Хроника АТО
Фото "Пасхальное перемирие": боевики десять раз провоцировали силы АТО
Фото Боевики сегодня 10 раз нарушили Пасхальное перемирие - штаб
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 18:55 В понедельник, 2 апреля, российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим "пасхального перемирия", в результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Униан Униан  ·  02.04.18, 19:01 В результате обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
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