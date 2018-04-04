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Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер (4 новости) «10 апреля может состояться разведениt сил в районе Станицы Луганской»

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции "пасхальное перемирие" продлилось 10 минут.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Договоренность о начале перемирия была достигнута Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

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Обновлено в 20:42 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе может состояться 10 апреля.