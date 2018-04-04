Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции "пасхальное перемирие" продлилось 10 минут.
Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.
Договоренность о начале перемирия была достигнута Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 20:42 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе может состояться 10 апреля.