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Украина
Фокус Фокус · · Обновлено в 20:42
Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер

Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер (4 новости)

«10 апреля может состояться разведениt сил в районе Станицы Луганской»

На Донбассе в зоне проведения антитеррористической операции "пасхальное перемирие" продлилось 10 минут.

Об этом заявила пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Договоренность о начале перемирия была достигнута Трехсторонней контактной группой при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн
Курс НБУ на 5 апреля: доллар – 26,26 грн, евро – 32,24 грн

Обновлено в 20:42 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе может состояться 10 апреля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер»
Фото Пасхальное перемирие на Донбассе длилось 10 минут, - Олифер
Фото Пасхальное перемирие на Донбассе длилось всего 10 минут. О чем говорили в Минске на заседании ТКГ
Фото В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.04.18, 18:36 "Пасхальное перемирие", которое поддержали лидеры стран "Нормандское четверки", длилось всего 10 минут.
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 19:22 10 апреля может состояться разведениt сил в районе Станицы Луганской.
Телеграф Телеграф  ·  04.04.18, 20:42 Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе может состояться 10 апреля.
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Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер

Пасхальное перемирие на Донбассе продержалось 10 минут - Олифер
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