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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 15:36
· Видео · Самолет · Пассажиры · Авиакомпания · Ryanair · Испания · Салон
Пассажир попытался выйти из самолета через крыло: опубликовано видео

Пассажир попытался выйти из самолета через крыло: опубликовано видео (4 новости и 1 видео)

«Пассажир рейса авиакомпании Ryanair пытался покинуть борт самолета через аварийный выход»

Один из пассажиров рейса FR8164 авиакомпании Ryanair, который в новогоднюю ночь следовал из Лондона в Малагу, по прилету в Испанию вышел из салона Airbus A380 через аварийный выход и уселся на крыле у фюзеляжа. Соответствующее видео инцидента снял на мобильный телефон один из пассажиров.

Выяснилось, что 57-летний поляк Виктор испытывал приступы астмы, пока длился перелет, после чего по приземлении в Малаге заявил, что "устал ждать" и что ему нужен свежий воздух. Для этого он открыл люк аварийного выхода и вышел из салона вместе с ручной кладью.

Спуститься на землю пассажир не смог. В итоге мужчину убедили вернуться в салон, после чего он был арестован испанской полицией за нарушение норм безопасности.

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Выход пассажиров из-за инцидента задержали на полчаса.

Обновлено в 15:36 Рейс из Лондона задержался на один час, а после этого пассажиров еще приблизительно полчаса не выпускали из самолета.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Подробности Подробности  ·  03.01.18, 10:34 Пассажиру авиакомпании Ryanair надоело ждать выхода из самолета, и он, воспользовавшись аварийным выходом, пошел на крыл
Телеграф Телеграф  ·  03.01.18, 13:49 Пассажир рейса авиакомпании Ryanair пытался покинуть борт самолета через аварийный выход.
MIGnews MIGnews  ·  03.01.18, 15:36 Рейс из Лондона задержался на один час, а после этого пассажиров еще приблизительно полчаса не выпускали из самолета.
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