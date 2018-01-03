Пассажир попытался выйти из самолета через крыло: опубликовано видео (4 новости и 1 видео) «Пассажир рейса авиакомпании Ryanair пытался покинуть борт самолета через аварийный выход»

Один из пассажиров рейса FR8164 авиакомпании Ryanair, который в новогоднюю ночь следовал из Лондона в Малагу, по прилету в Испанию вышел из салона Airbus A380 через аварийный выход и уселся на крыле у фюзеляжа. Соответствующее видео инцидента снял на мобильный телефон один из пассажиров.

Выяснилось, что 57-летний поляк Виктор испытывал приступы астмы, пока длился перелет, после чего по приземлении в Малаге заявил, что "устал ждать" и что ему нужен свежий воздух. Для этого он открыл люк аварийного выхода и вышел из салона вместе с ручной кладью.

Спуститься на землю пассажир не смог. В итоге мужчину убедили вернуться в салон, после чего он был арестован испанской полицией за нарушение норм безопасности.

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Выход пассажиров из-за инцидента задержали на полчаса.

Обновлено в 15:36 Рейс из Лондона задержался на один час, а после этого пассажиров еще приблизительно полчаса не выпускали из самолета.