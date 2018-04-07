Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе (4 новости и 1 видео) «Люди стали больше обращаться к Богу»

Бог допустил войну на оккупированных районах Донбасса потому что там местные жители больше всего отошли от него. Об этом сообщил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает "Прямой".

"Допустил (войну – ред.) для того, чтобы люди вернулись к Богу. Вот почему ее нет в центре, а есть на Донбассе? Потому что там люди больше всего отошли от него", - отметил он.

При этом Филарет рассказал о том, как война повлияла на религиозный мир каждого украинца.

"…из-за войны на Донбассе, люди наворачиваются к Богу. И не только на Донбассе. По всей Украине помогают и армии, и помогают тем, кто страдает на оккупированных территориях. А помогают кто? Украинцы с Западных, Центральных регионов – со всей страны. А если так – значит они их любят", - подчеркнул он.

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Видео: интервью с Патриархом Филаретом (Прямой/youtube.com/channel)

Кстати, благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Украину. Доставила Благодатный огонь делегация священнослужителей и мирян Украинской Православной церкви. Из аэропорта "Борисполь" огонь будет доставлен в храмы Украины, где сегодня вечером начнутся праздничные Богослужения.

В субботу, 7 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Тысячи паломников со всего мира молились на разных языках, ожидая схождения Благодатного огня. Паломники мгновенно передавали огонь всем, кто находился в храме, а после – передавали его всем, кто ожидал схождения за стенами храма.