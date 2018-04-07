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Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе

Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе (4 новости и 1 видео)

«Люди стали больше обращаться к Богу»

Бог допустил войну на оккупированных районах Донбасса потому что там местные жители больше всего отошли от него. Об этом сообщил патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, передает "Прямой".

"Допустил (войну – ред.) для того, чтобы люди вернулись к Богу. Вот почему ее нет в центре, а есть на Донбассе? Потому что там люди больше всего отошли от него", - отметил он.

При этом Филарет рассказал о том, как война повлияла на религиозный мир каждого украинца.

"…из-за войны на Донбассе, люди наворачиваются к Богу. И не только на Донбассе. По всей Украине помогают и армии, и помогают тем, кто страдает на оккупированных территориях. А помогают кто? Украинцы с Западных, Центральных регионов – со всей страны. А если так – значит они их любят", - подчеркнул он.

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Видео: интервью с Патриархом Филаретом (Прямой/youtube.com/channel)

Кстати, благодатный огонь прибыл из Иерусалима в Украину. Доставила Благодатный огонь делегация священнослужителей и мирян Украинской Православной церкви. Из аэропорта "Борисполь" огонь будет доставлен в храмы Украины, где сегодня вечером начнутся праздничные Богослужения.

В субботу, 7 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь. Тысячи паломников со всего мира молились на разных языках, ожидая схождения Благодатного огня. Паломники мгновенно передавали огонь всем, кто находился в храме, а после – передавали его всем, кто ожидал схождения за стенами храма.

ФОТО К НОВОСТИ: «Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе»
Фото Филарет объяснил, почему Бог допустил войну на Донбассе
Фото Патриарх Филарет пояснил, почему Бог допустил военный конфликт на Донбассе
Фото "Это зло": Филарет рассказал, почему Бог допустил войну на Донбассе (видео)
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Обозреватель Обозреватель  ·  07.04.18, 20:44 Люди стали больше обращаться к Богу
Главред Главред  ·  07.04.18, 20:59 Священнослужитель убежден, что война обратила людей к Богу.
Апостроф Апостроф  ·  07.04.18, 21:51 Любая война есть зло, но Господь допустил военный конфликт на Донбассе, чтобы вернуть веру отошедшим от религии местным жителям.
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