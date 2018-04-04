Патрульным передали сотню новых автомобилей и катеров

Полиция Одесской области получила катер для патрулирования и противодействия преступлениям в водных акваториях.
Восьмиметровый катер UMS 865 CABIN шефу одесского ГУНП генералу полиции 3 ранга Дмитрию Головину передал сегодня президент Украины Петр Порошенко.
Мощность двигателя плавсредства — 300 лошадиных сил, катер способен развивать скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека.
"Он будет работать в тактической группе полицейских на воде, которую мы недавно запустили", — рассказал Головин.