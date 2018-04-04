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Патрульным передали сотню новых автомобилей и катеров

Патрульным передали сотню новых автомобилей и катеров (4 новости)

«Таких катеров на вооружении полиции еще не было»

Полиция Одесской области получила катер для патрулирования и противодействия преступлениям в водных акваториях.

Восьмиметровый катер UMS 865 CABIN шефу одесского ГУНП генералу полиции 3 ранга Дмитрию Головину передал сегодня президент Украины Петр Порошенко.

Мощность двигателя плавсредства — 300 лошадиных сил, катер способен развивать скорость до 70 километров в час. Экипаж — три человека.

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"Он будет работать в тактической группе полицейских на воде, которую мы недавно запустили", — рассказал Головин.

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ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  04.04.18, 21:01 Президент Петр Порошенко надеется, что в мае Украина подпишет контракт с США на бесплатную передачу двух патрульных катеров. Однако в них еще нужно будет вложить более 10 миллионов долларов.
ТСН ТСН  ·  04.04.18, 21:06 Таких катеров на вооружении полиции еще не было
Факты Факты  ·  04.04.18, 21:23 По данным начальника киевской патрульной полиции, его ведомство раскрывает по горячим следам до 30% грабежей
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