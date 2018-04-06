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Паводок в Украине: на реках продолжается подъем уровней воды

Паводок в Украине: на реках продолжается подъем уровней воды (3 новости)

«Спасатели предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны»

В Украине в пятницу, 6 апреля, ожидается дальнейшее повышение уровней воды в водоемах.

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Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 09:03 Спасатели предупреждают о повышении уровня воды на водоемах страны.
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Паводок в Украине: на реках продолжается подъем уровней воды

Паводок в Украине: на реках продолжается подъем уровней воды
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