Пентагон сместил акцент оборонительной стратегии с исламистов на Россию и Китай (5 новостей) «Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу»

Россия, а также Китай являются основными противниками Соединенных Штатов, согласно новой Стратегии национальной обороны, анонсированной Пентагоном в пятницу.

Как сообщили в минобороны США, это первое за последнее десятилетие кардинальное изменение военной стратегии, передает Укринформ.

"Стратегия направлена на предотвращение агрессии со стороны Китая и России и применения ими инструментов принуждения и запугивания для достижения собственных целей и причинения вреда интересам США и сосредотачивается, в частности, на трех ключевых театрах: Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке", - подчеркнули в Пентагоне.

Новая стратегия национальной обороны направлена на восстановление военного превосходства Америки, отметили в ведомстве. "Это первая новая Стратегия национальной обороны в течение последнего десятилетия", - отметили в минобороны.

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Тем не менее, хотя Россия и Китай являются основными противниками США в этой стратегии, в министерстве отмечают, что Северная Корея, Иран и терроризм также представляют угрозу.

Новая стратегия Пентагона, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, основывается на принятой в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом Стратегии национальной безопасности.