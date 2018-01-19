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Пентагон сместил акцент оборонительной стратегии с исламистов на Россию и Китай

Пентагон сместил акцент оборонительной стратегии с исламистов на Россию и Китай (5 новостей)

«Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу»

Россия, а также Китай являются основными противниками Соединенных Штатов, согласно новой Стратегии национальной обороны, анонсированной Пентагоном в пятницу.

Как сообщили в минобороны США, это первое за последнее десятилетие кардинальное изменение военной стратегии, передает Укринформ.

"Стратегия направлена на предотвращение агрессии со стороны Китая и России и применения ими инструментов принуждения и запугивания для достижения собственных целей и причинения вреда интересам США и сосредотачивается, в частности, на трех ключевых театрах: Европе, Индо-Тихоокеанском регионе и Ближнем Востоке", - подчеркнули в Пентагоне.

Новая стратегия национальной обороны направлена на восстановление военного превосходства Америки, отметили в ведомстве. "Это первая новая Стратегия национальной обороны в течение последнего десятилетия", - отметили в минобороны.

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Тем не менее, хотя Россия и Китай являются основными противниками США в этой стратегии, в министерстве отмечают, что Северная Корея, Иран и терроризм также представляют угрозу.

Новая стратегия Пентагона, подписанная министром обороны США Джеймсом Мэттисом, основывается на принятой в декабре прошлого года президентом Дональдом Трампом Стратегии национальной безопасности.

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Европейская правда Европейская правда  ·  19.01.18, 18:52 Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу.
Украинская правда Украинская правда  ·  19.01.18, 19:49 Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  19.01.18, 22:34 Противодействие России и Китаю стали основой новой Национальной оборонной стратегии США, представленной американским военным ведомством в пятницу.
РБК Украина РБК Украина  ·  19.01.18, 22:54 Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвав "конфронтационной" новую оборонную стратегию США. Об этом он завил на пресс-конференции в Нью-Йорке, сообщает "Интерфакс"."Мы…
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