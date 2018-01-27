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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 23:58
· Посол
Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол

Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол (7 новостей)

«Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом»

Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не изменяет в отношениях между Прагой и Киевом. Об этом заявил посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис, передает Укринформ.

"В случае такого результата выборов, не думаю, что следует рассчитывать на какие-то изменения в отношениях между Украиной и Чешской Республикой, изменения позиции Чехии относительно Украины", - заявил дипломат, напомнив, что Земан уже был президентом последние пять лет.

А также, отметил Перебийнис, известно, что внешнюю политику в ЧР определяет правительство, и именно от того, каким будет правительство, какими будут его приоритеты, и будет зависеть в будущем развитие двусторонних отношений, позиция Чехии относительно поддержки Украины.

Комментируя ситуацию с правительством, отставку которого на прошлой неделе принял президент, посол отметил, что на сегодня она еще не определена. Ожидается, что президент Земан снова уполномочит формировать новое правительство Андрея Бабиша, лидера партии ANO. Когда это случится, теперь неизвестно. Украинский посол считает, что не раньше, чем через месяц, а может, и позже.

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"В принципе заявления Андрея Бабиша и программа нового правительства свидетельствуют о том, что Украине и в дальнейшем будет уделяться со стороны Чехии достаточно серьезное внимание. Поэтому мы рассчитываем на то, что отношения будут развиваться положительно", - сказал украинский дипломат.

По предыдущим результатам второго тура выборов (после подсчета 99,9% голосов) который завершился в субботу днем, 73-летний Милош Земан опередил соперника, 68-летнего ученого Иржи Драгоша с результатом 51,42% против 48,57%.

Тема дня: Так что не так с Земаном

Милош Земан известен своей пророссийской риторикой и симпатией к президенту РФ Владимиру Путину. В октябре 2017 года чешский лидер оказался в центре скандала, назвав силовой захват Россией Крыма "завершенным делом" и предложив "решить вопрос" с помощью выплат компенсаций Украине.

Обновлено в 23:18 Внешнюю политику Чехии определяет правительство страны. И в этом вопросе украинская сторона надеется на положительное развитие двусторонних отношений.

Обновлено в 23:58 Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не изменит в позиции Праги относительно Киева, сообщает Укринформ.

ФОТО К НОВОСТИ: «Переизбрание Земана ничего не изменит для Украины, – посол»
Фото Переизбрание Земана не изменит отношений Праги и Киева - посол
Фото Переизбрание Земана ничего не изменит в отношениях между Чехией и Украиной
Фото Переизбрание Земана не изменит позиции Чехии по Украине − посол
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Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  27.01.18, 20:18 Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом
РБК Украина РБК Украина  ·  27.01.18, 21:57 Переизбрание президентом Чехии Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом. Об этом заявил посол Украины в Чешской Республике Евгений Перебийнис, передает "Укринформ"."В случае такого…
Канал 112 Канал 112  ·  27.01.18, 23:01 Переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не меняет в отношениях между Прагой и Киевом. Такое мнение в комментарии Укринформу высказал посол Украины в ЧР Евгений Перебийнис. "В…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  27.01.18, 23:18 Внешнюю политику Чехии определяет правительство страны. И в этом вопросе украинская сторона надеется на положительное развитие двусторонних отношений.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  27.01.18, 23:58 Посол Украины в Чехии Евгений Перебийнос заявил, что переизбрание президентом Чешской Республики Милоша Земана ничего не изменит в позиции Праги относительно Киева, сообщает Укринформ. "В случае такого…
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