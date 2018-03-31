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Политика
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 15:20
· Видео · Вооружённые силы Украины · Боевики · Обстрел · Договоренность · Праздник
Перемирие на Донбассе продлилось всего 10 минут: за сутки боевики совершили 32 обстрела

Перемирие на Донбассе продлилось всего 10 минут: за сутки боевики совершили 32 обстрела (5 новостей и 1 видео)

«Более 30 обстрелов совершили боевики за минувшие сутки на востоке Украины, несмотря на договоренности о пасхальном перемирии»

Несмотря на договоренности в Минске о прекращении огня на период Пасхальных праздников, боевики сознательно нарушают режим тишины. Всего на линии разграничения зафиксированы 32 вражеских обстрела.

Обновлено в 15:12 Во время выполнения боевого задания от взрыва погиб один украинский военный, трое получили ранения. Также в результате обстрелов ранен еще один военнослужащий.

Обновлено в 15:20 Боевики так называемых ДНР и ЛНР провели 32 обстрела. При этом террористы в основном вели прицельный огонь по позициям украинских военных.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 10:38 Более 30 обстрелов совершили боевики за минувшие сутки на востоке Украины, несмотря на договоренности о "пасхальном" перемирии
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 14:27 В Министерстве обороны сообщают, что боевики сознательно нарушают режим тишины, на Донецком направлении зафиксировано наибольшее количество обстрелов.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  31.03.18, 15:12 Во время выполнения боевого задания от взрыва погиб один украинский военный, трое получили ранения. Также в результате обстрелов ранен еще один военнослужащий.
Апостроф Апостроф  ·  31.03.18, 15:20 Боевики так называемых ДНР и ЛНР провели 32 обстрела. При этом террористы в основном вели прицельный огонь по позициям украинских военных.
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