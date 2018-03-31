Перемирие на Донбассе продлилось всего 10 минут: за сутки боевики совершили 32 обстрела (5 новостей и 1 видео) «Более 30 обстрелов совершили боевики за минувшие сутки на востоке Украины, несмотря на договоренности о пасхальном перемирии»

Несмотря на договоренности в Минске о прекращении огня на период Пасхальных праздников, боевики сознательно нарушают режим тишины. Всего на линии разграничения зафиксированы 32 вражеских обстрела.

Обновлено в 15:12 Во время выполнения боевого задания от взрыва погиб один украинский военный, трое получили ранения. Также в результате обстрелов ранен еще один военнослужащий.

Обновлено в 15:20 Боевики так называемых ДНР и ЛНР провели 32 обстрела. При этом террористы в основном вели прицельный огонь по позициям украинских военных.