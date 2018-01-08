Перемирие в АТО: боевики шесть раз обстреляли украинских военных (7 новостей и 1 видео) «Украинские воины вели ответный огонь из стрелкового оружия»

Возле Новотроицкого украинские военные были вынуждены открывать ответный огонь, отметили в штабе АТО.С начала суток в зоне антитеррористической операции на Донбассе зафиксировано шесть случаев нарушения режима тишины со стороны боевиков. Об этом сообщил в Facebook пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении враг более двух часов вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и 120-мм минометов по защитниках Луганского и выпустил в этом районе около полусотни мин", говорится в сообщении.

Неподалеку Светлодарска боевики обстреляли украинских военных из гранатометов и пулеметов, отметили в штабе.

На Донецком направлении тяжелые минометы калибра 120-мм противник применил на Приазовье по защитникам Павлополя, а вооружение БМП, гранатометы и пулеметы вблизи Талаковки, подчеркнул пресс-центр.

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"Еще дважды, в обеденное время, оккупанты из стрелкового оружия включая снайперами вели огонь по опорным пунктам сил АТО вокруг Новотроицкого. В обоих из этих случаев наши защитники были вынуждены дать врагу адекватный ответ из стрелкового оружия", добавили в штабе АТО.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

В 00.00 23 декабря 2017 года в зоне конфликта было объявлено новогодне-рождественское перемирие. 24 декабря, согласно сообщениям украинских военных, боевики нарушили договоренности и открыли огонь.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его полного соблюдения.