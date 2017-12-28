Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского (8 новостей) «Также суд обязал управление Нацполиции выплатить ему 104,7 тыс. грн зарплаты»

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника уголовного розыска Нацполиции в городе Киев Леонида Куряту.

Обновлено в 00:49 Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту, который является фигурантом в уголовном производстве о перестрелке сотрудников полиции в населенном пункте Княжичи Киевской области.

Обновлено в 01:07 Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Нацполиции Украины в городе Киеве от 27 января 2017 года об увольнении полковника полиции на должности начальника управления уголовного розыска. Нацполицию также обязали выплатить Куряте 104 тыс. грн заработной платы за время его отстранения от службы.