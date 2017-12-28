  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского
Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 01:07
· Розыск
Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского

Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского (8 новостей)

«Также суд обязал управление Нацполиции выплатить ему 104,7 тыс. грн зарплаты»

Окружной административный суд Киева восстановил в должности экс-начальника уголовного розыска Нацполиции в городе Киев Леонида Куряту.

Обновлено в 00:49 Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту, который является фигурантом в уголовном производстве о перестрелке сотрудников полиции в населенном пункте Княжичи Киевской области.

Обновлено в 01:07 Суд постановил признать противоправным и отменить приказ Нацполиции Украины в городе Киеве от 27 января 2017 года об увольнении полковника полиции на должности начальника управления уголовного розыска. Нацполицию также обязали выплатить Куряте 104 тыс. грн заработной платы за время его отстранения от службы.

ФОТО К НОВОСТИ: «Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского»
Фото Суд восстановил в должности подозреваемого по делу о стрельбе в Княжичах полицейского Куряту
Фото Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского
Фото Подозреваемого по делу о перестрелке в Княжичах экс-руководителя управления полиции Куряту возобновили на должности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  28.12.17, 17:48 Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке…
Униан Униан  ·  28.12.17, 21:54 Также суд обязал управление Нацполиции выплатить ему 104,7 тыс. грн зарплаты.
Апостроф Апостроф  ·  28.12.17, 22:55 Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска ГУ Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, которого уволили по причине причастности к перестрелке…
Сегодня Сегодня  ·  28.12.17, 23:49 Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего начальника уголовного розыска Главного управления Национальной полиции в Киеве Леонида Куряту, уволенного из-за причастности к перестрелке…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  29.12.17, 00:11 Суд решил, что он не был уполномочен осуществлять контроль за действиями полицейских в Княжичах.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  29.12.17, 00:49 Окружной административный суд Киева принял решение о восстановлении в должности экс-начальника уголовного розыска столичной полиции Леонида Куряту, который является фигурантом в уголовном производстве…
Гордон Гордон  ·  29.12.17, 01:07 Суд постановил выплатить зарплату за пропущенные рабочие дни уволенному бывшему начальнику управления уголовного розыска полиции Киева Леониду Куряте, которого прокуратура подозревает в организации умышленного…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+

В Киеве водитель насмерть сбил женщину на переходе. Видео 18+
Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского

Перестрелка в Княжичах: суд восстановил в должности еще одного полицейского
Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке госпереворота Дангадзе, отклонив все ходатайства адвокатов. ВИДЕО+ФОТО

Суд оставил под стражей до 31 января подозреваемого в попытке…
&quot;Затянули в драку&quot;: в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня

"Затянули в драку": в Сумах охранники ночного клуба зверски избили…
Лифтерша одной из львовских больниц умерла в шахте лифта

Лифтерша одной из львовских больниц умерла в шахте лифта
&quot;За рулем сидел инопланетянин&quot;: на трассе Киев-Чоп пьяный водитель убегал от полицейских и врезался в патрульный автомобиль

"За рулем сидел инопланетянин": на трассе Киев-Чоп пьяный водитель убегал…
В Луганской области ребенку оторвало руку при попытке распилить патрон

В Луганской области ребенку оторвало руку при попытке распилить патрон
Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных

Сутки в АТО: Минобороны подтвердило ранения двух военных
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время праздников

В Киеве внесены изменения в работу общественного транспорта во время…
В Госдепе США призывали провести обмен &quot;всех на всех&quot;

В Госдепе США призывали провести обмен "всех на всех"
Госдеп США призывает к обмену пленных &quot;всех на всех&quot;

Госдеп США призывает к обмену пленных "всех на всех"
Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму

Повседневные привычки, которые сильно вредят нашему организму
NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса

NASA опубликовало впечатляющие кадры зимнего Марса
Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента

Президент Италии объявил о роспуске обеих палат парламента
Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы

Революция достоинства в здравоохранении: Супрун отреагировала на старт медицинской реформы
В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций

В Турции за год прошло более 50 тыс антитеррористических операций
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.