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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 14:25
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Первый беспилотник &quot;Почты России&quot; разбился о дом сразу после взлета

Первый беспилотник "Почты России" разбился о дом сразу после взлета (20 новостей и 6 видео)

«Чиновники уже пытаются найти виновных»

Во время первого полета беспилотник "Почты России" должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, но после старта врезался в жилой дом.В российском Улан-Уде первый беспилотный аппарат "Почты России" разбился сразу после взлета, врезавшись в жилой дом. Об этом 2 апреля сообщило агентство FlashSiberia.

В церемонии запуска аппарата участвовали глава Бурятии Алексей Цыденков и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Перед запуском Подгузов отметил, что проект "должен стать успешным".

Во время первого полета беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта.

В "Почте России" заявили, что беспилотник могли сбить с курса Wi-Fi точки.

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Обновлено в 13:55 Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом. Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. Местные издания отмечают, что во…

Обновлено в 14:25 В коротком ролике от Студии Disney собраны кадры, как генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону. Согласно видео, сцену переснимали около 30 раз. С другого ракурса было снято еще 13 дублей с пощечиной. Кроме этого, в ролик вошли курьезные моменты с актерами Дейзи Ридли, Бенисио дель Торо и Марком Хэмиллом. Последний пришел в кабину звездного истребителя X-Wing со словами "Thanks for the memories".

ФОТО К НОВОСТИ: «Первый беспилотник "Почты России" разбился о дом сразу после взлета»
Фото Первый беспилотник "Почты России" разбился о дом сразу после взлета
Фото Первый беспилотник "Почты России" разбился сразу после взлета
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Фото Беспилотник Почты России разбился во время первого полета
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Апостроф Апостроф  ·  02.04.18, 10:59 Беспилотник "Почты России", который должен был доставить посылку на расстояние 15 км, разбился почти сразу после взлета.
ТСН ТСН  ·  02.04.18, 11:25 Чиновники уже пытаются найти виновных.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  02.04.18, 12:09 Первый и единственный дрон "Почты России" после пафосного запуска в присутствии чиновников и журналистов разбился о стену жилого дома. Машина должна была довезти 2 кг груза из Улан-Удэ в поселок Нижний…
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MIGnews MIGnews  ·  02.04.18, 12:17 В настоящее время решается вопрос о запуске еще одного беспилотника.
Главред Главред  ·  02.04.18, 12:17 Инцидент произошел в городе Улан-Удэ. (фото)
ИС ИС  ·  02.04.18, 12:20 В Бурятии потерпел крушение первый беспилотник «Почты России», который должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта, сообщает издание FlashSiberia.
УНН УНН  ·  02.04.18, 12:28 Первая в России попытка доставить почту беспилотником закончилась неудачей — вскоре после взлета аппарат "Почты России" упал на землю. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление представителя…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  02.04.18, 12:36 Стоимость беспилотника – более 1,2 миллиона рублей.
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 12:40 В российском городе Улан-Удэ из-за аварии сорвалась первая в РФ доставка почтовых отправлений беспилотным летательным аппаратом.
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Экономические Известия Экономические Известия  ·  02.04.18, 13:00 Планы начать использовать беспилотные летательные аппараты «Почта России» высказывала еще в 2016 году.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  02.04.18, 13:03 Беспилотный дрон должен был доставить посылку на расстояние в 15 км, но врезался в дом сразу после запуска
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  02.04.18, 13:35 В Улан-Удэ запустили первый беспилотник "Почты России", который должен был доставить груз в одно из сел Бурятии. Сразу же после старта летательный аппарат потерпел крушение, врезавшись в жилой дом...
УРА-Информ УРА-Информ  ·  02.04.18, 13:35 Об этом сообщают РИА Новости. Как заявляет представитель правительства Бурятии, беспилотнеик был запущен согласно плану, аппарат даже поднялся, но после упал. Причины неполадок пока что…
Facenews Facenews  ·  02.04.18, 13:55 «Почта России» провела в Улан-Удэ испытания дрона для доставки посылок. Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом. Дрон должен…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  02.04.18, 14:25 Представители студии Disney опубликовали неудачные кадры со съемок культового фильма "Звездные войны: Последние джедаи". Кадры из восьмой части фантастической франшизы получили немалую популярность в…
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