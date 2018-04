Первый беспилотник &quot;Почты России&quot; разбился о дом сразу после взлета

Во время первого полета беспилотник "Почты России" должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, но после старта врезался в жилой дом.В российском Улан-Уде первый беспилотный аппарат "Почты России" разбился сразу после взлета, врезавшись в жилой дом. Об этом 2 апреля сообщило агентство FlashSiberia.

В церемонии запуска аппарата участвовали глава Бурятии Алексей Цыденков и гендиректор "Почты России" Николай Подгузов. Перед запуском Подгузов отметил, что проект "должен стать успешным".

Во время первого полета беспилотник должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, расположенное в 15 км от места старта.

В "Почте России" заявили, что беспилотник могли сбить с курса Wi-Fi точки.

45-тысячный город Лозовая на Харьковщине остался без водоснабжения из-за…

Обновлено в 13:55 Первый запуск оказался неудачным: беспилотник с двухкилограммовым грузом быстро набрал высоту и врезался в ближайший дом. Дрон должен был доставить посылку из Улан-Удэ в село Нижний Саянтуй, которое находится в 15 километрах от столицы Бурятии. Местные издания отмечают, что во…

Обновлено в 14:25 В коротком ролике от Студии Disney собраны кадры, как генерал Лея Органа дает пощечину пилоту По Демерону. Согласно видео, сцену переснимали около 30 раз. С другого ракурса было снято еще 13 дублей с пощечиной. Кроме этого, в ролик вошли курьезные моменты с актерами Дейзи Ридли, Бенисио дель Торо и Марком Хэмиллом. Последний пришел в кабину звездного истребителя X-Wing со словами "Thanks for the memories".