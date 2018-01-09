Песня украинской группы стала саундтреком к рекламе известного бренда

Песня украинской группы "ДахаБраха" стала саундтреком рекламного ролика нового бренда Дэвида Бекхэма House 99.
По словам менеджера группы Ирины Горбань, авторы рекламы хотели для ролика именно трек "Шо з-под дуба", передает Karabas Live.
"Они сразу прислали черновой монтаж с этой музыкой. Насколько я понимаю, у создателей ролика были и другие варианты, но заказчик выбрал и настаивал именно на нашей песне", - рассказала Горбань.
Раньше эта же песня "ДахаБраха" стала саундтреком американского сериала "Фарго".
Новый бренд футболиста House 99 специализируется на средствах по уходу за кожей и волосами для мужчин.