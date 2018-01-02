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Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года

Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года (4 новости и 1 видео)

«Президент выделил 7 песен украинских певцов»

Президент Украины Петр Порошенко назвал семь наиболее интересных по его мнению украинских песен 2017 года

ФОТО К НОВОСТИ: «Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года»
Фото "На родном языке": Порошенко показал, какую музыку слушал в 2017 году
Фото Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года
Фото Петр Порошенко опубликовал собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года
Фото Что слушает президент. Порошенко составил свой топ-7 песен украинских исполнителей
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Обозреватель Обозреватель  ·  02.01.18, 14:21 Президент выделил 7 песен украинских певцов
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 14:24 Президент Украины Петр Порошенко назвал семь наиболее интересных по его мнению украинских песен 2017 года
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 15:04 Глава государства считает, что украинская музыка сделала значительный шаг вперед.
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Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года

Петр Порошенко составил собственный рейтинг лучших украинских песен 2017 года
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