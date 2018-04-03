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Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей (4 новости и 1 видео) «Поклонники артиста сегодня ликуют»

3 апреля вышел новый клип певца LAUD (Влад Каращук) на песню "Вигадав".

Песню написали сам Влад Каращук и электронный музыкант Роман Черенов, а автором слов выступила Катя Роговая.

Режиссером видео стал Максим Ксенда, известный по своим работам для таких популярных артистов, как Джамала, Кристина Соловий, Сергей Бабкин, 5Nizza и ТНМК.

"В видео зашифрована детективная история, мы рассчитываем на внимательных зрителей, которые смогут увидеть и понять сюжет. Это настоящий триллер, который вам захочется пересматривать", - рассказал Влад Каращук.

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Новый сингл "Вигадав" вместе с другими песнями дебютного альбома впервые будет представлен вживую на первом сольном концерте LAUD, который состоится 7 апреля в столичном клубе Bel étage (ул. Шота Руставели, 16а).

Релиз альбома запланирован на вторую половину 2018 года.

LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать весной 2017 года.

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