Певец LAUD выпустил мистический триллер с детективной историей

3 апреля вышел новый клип певца LAUD (Влад Каращук) на песню "Вигадав".
Песню написали сам Влад Каращук и электронный музыкант Роман Черенов, а автором слов выступила Катя Роговая.
Режиссером видео стал Максим Ксенда, известный по своим работам для таких популярных артистов, как Джамала, Кристина Соловий, Сергей Бабкин, 5Nizza и ТНМК.
"В видео зашифрована детективная история, мы рассчитываем на внимательных зрителей, которые смогут увидеть и понять сюжет. Это настоящий триллер, который вам захочется пересматривать", - рассказал Влад Каращук.
Новый сингл "Вигадав" вместе с другими песнями дебютного альбома впервые будет представлен вживую на первом сольном концерте LAUD, который состоится 7 апреля в столичном клубе Bel étage (ул. Шота Руставели, 16а).
Релиз альбома запланирован на вторую половину 2018 года.
LAUD – это творческий псевдоним украинского певца и композитора Влада Каращука, под которым он начал выступать весной 2017 года.
Как сообщалось ранее, группа Fontaliza представила новую песню "Повільний рок-н-рол".