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Пидручный сохранил 8-е место в гонке преследования ЧЕ по биатлону

Пидручный сохранил 8-е место в гонке преследования ЧЕ по биатлону (3 новости)

«Прима выбыл из 10-ки сильнейших по итогам спринта»

Украинские биатлонисты не сумели зацепиться за медали в гонке преследования в Риднау

ФОТО К НОВОСТИ: «Пидручный сохранил 8-е место в гонке преследования ЧЕ по биатлону»
Фото Пидручный сохранил 8-е место в гонке преследования ЧЕ по биатлону
Фото ЧЕ-2018 по биатлону. Пидручный занял 8-е место в персьюте
Фото Биатлон: результаты мужской гонки преследования ЧЕ-2018
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  27.01.18, 14:46 Прима выбыл из 10-ки сильнейших по итогам спринта.
Телеграф Телеграф  ·  27.01.18, 15:23 Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный – восьмое место.
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