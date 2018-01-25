Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Об этом 25 января в Facebook сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

По его словам, прокуратура доказывала, что Агеев вступил в группировку "ЛНР" по контракту. Россиянину также инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сторона обвинения просила для Агеева 12 лет заключения с конфискацией имущества, рассказал защитник.

Чевгуз назвал наказание в виде 10 лет лишения свободы чрезмерно суровым и планирует обжаловать приговор.

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Обновлено в 08:00 «По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная «ЛНР» является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам…

Обновлено в 08:33 При этом прокуратура просила для его подзащитного 12 лет лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества по совокупности преступлений.