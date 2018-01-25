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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 08:33
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Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы

Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы (19 новостей)

«Россиянина признали виновным в терроризме»

Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. Об этом 25 января в Facebook сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.

По его словам, прокуратура доказывала, что Агеев вступил в группировку "ЛНР" по контракту. Россиянину также инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Сторона обвинения просила для Агеева 12 лет заключения с конфискацией имущества, рассказал защитник.

Чевгуз назвал наказание в виде 10 лет лишения свободы чрезмерно суровым и планирует обжаловать приговор.

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Обновлено в 08:00 «По мнению прокурора, так называемая самопровозглашенная «ЛНР» является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. По совокупности преступлений, прокурор просил приговорить Агеева к 12 годам…

Обновлено в 08:33 При этом прокуратура просила для его подзащитного 12 лет лишения свободы, с конфискацией принадлежащего ему имущества по совокупности преступлений.

ФОТО К НОВОСТИ: «Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы»
Фото Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото Суд приговорил задержанного на Донбассе военного из РФ Агеева к 10 годам тюрьмы
Фото Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото Суд приговорил задержанного на Донбассе российского военного Агеева к 10 годам
Фото Российского наемника Агеева приговорили к 10 годам лишения свободы
Фото Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото Суровое наказание: суд Украины решил судьбу российского наемника Агеева
Фото Военный Агеев из РФ приговорен к 10 годам тюрьмы
Фото Российского военного Агеева приговорили к 10 годам - ​​адвокат
Фото Пленного российского военного Агеева приговорили к 10 годам тюрьмы
Фото Суд приговорил задержанного на Донбассе россиянина Агеева воевавшего за боевиков к 10 годам заключения
Фото Российский военный Агеев, задержанный на Донбассе, приговорен к десяти годам заключения
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ТСН ТСН  ·  25.01.18, 23:48 Россиянина признали виновным в терроризме.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.01.18, 00:36 В Луганской области суд признал виновным и приговорил к 10 годам лишения свободы российского военнослужащего Виктора Агеева.
Униан Униан  ·  26.01.18, 01:39 Агеева признали виновным в участии в террористической организации.
РБК Украина РБК Украина  ·  26.01.18, 01:47 Новоайдарский районный суд Луганской области в четверг, 25 января, приговорил российского военнослужащего Виктора Агеева, задержанного на Донбассе, к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.01.18, 01:55 Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  26.01.18, 01:57 Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в террористической организации. По словам адвоката Виктора Чевгуза, Агеев…
Сегодня Сегодня  ·  26.01.18, 02:01 Агеева признали виновным в участии в террористической организации . Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы за участие в террористической…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  26.01.18, 02:29 Новоайдарский районный суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы российского военнослужащего Виктора Агеева. Об этом сообщил в Facebook адвокат Виктор…
Politeka Politeka  ·  26.01.18, 02:53 Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева до 10 лет лишения свободы Об этом в Facebook сообщил адвокат Агеева Виктор Чевгуз. «Сегодня…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.01.18, 03:02 Ему приписывают участие в террористической организации "ЛНР".  
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.01.18, 03:31 Новоайдарский суд Луганской области 25 января приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  26.01.18, 03:49 Российского военнослужащего Виктора Агеева суд признал виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Виктор Чевгуз."Сегодня россиянин Виктор Агеев Новоайдарским…
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.01.18, 07:14 В Луганской области Новоайдарский райсуд приговорил гражданина РФ Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы за участие в террористической организации. Об заявил его адвокат Виктор Чевгуз у себя в…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  26.01.18, 07:20 Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева до 10 лет лишения свободы, сообщил его адвокат Виктор Чевгуз.
Апостроф Апостроф  ·  26.01.18, 07:37 В четверг, 25 января, Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил взятого в плен на Донбассе россиянина Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы.
ForUm ForUm  ·  26.01.18, 08:00 Новоайдарский суд Луганской области приговорил задержанного в зоне АТО российского военнослужащего Виктора Агеева к десяти годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в…
УРА-Информ УРА-Информ  ·  26.01.18, 08:33 Он был задержано на Донбассе и ему инкриминировали участие в террористической организации, а также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщил адвокат осужденного…
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