По Израилю запустили ракету из сектора Газа

Военные Израиля зафиксировали запуск ракеты из сектора Газа по территории страны. Об этом в понедельник вечером, 1 января, сообщила армейская пресс-служба на своей странице в Twitter.

"Недавно ракета была выпущена из сектора Газа в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали", - говорится в сообщении.

Moments ago, a rocket was launched from the Gaza Strip towards Israel. A hit was confirmed. No injuries were reported

— IDF (@IDFSpokesperson) January 1, 2018

Обновлено в 03:25 В понедельник вечером с территории приморского палестинского анклава была запущена по меньшей мере одна ракета по территории Израиля. О пострадавших сообщений не поступало. Обстрелы еврейского государства из Сектора Газа возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства…

Обновлено в 03:51 In response to the rocket fired towards Israel earlier this evening, an IAF aircraft targeted a military compound belonging to the terrorist organization Hamas in southern Gaza.