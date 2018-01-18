По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ (6 новостей) «Книга вышла в январе и уже стала бестселлером»

По мотивам скандальной книги о президентстве Дональда Трампа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулффа снимут сериал.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

За создание телевизионного продукта взялась компания Endeavor Content, выкупив права на экранизацию книги. Однако исполнительным продюсером сериала выступит сам Майкл Вулфф.

Кроме того, к работе над сериалом должен присоединиться Майкл Джексон – ветеран киноиндустрии, который в течение многих лет работал с Channel 4 и BBC.

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Отметим, что книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" стала бестселлером в США в январе. По словам журналиста, за первый год президентства Трампа он успел пообщаться и с самим гарантом, и с десятками политиков в Белом доме. Поэтому, описывая интриги и хаос в администрации президента США, опирался на 200 интервью.

Журналист Майкл Вулфф (слева)

Сам же глава Белого дома назвал Вулффа "психически больным".

Обновлено в 13:27 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter. За создание телевизионного продукта взялась компания Endeavor Content, с целью покупки права на экранизацию книги, а также в качестве исполнительного продюсера сериала выступил сам Майкл Вулфф. К слову, Дональд Трамп,…

Обновлено в 13:35 Отмечается, что исполнительным продюсером сериала выступит Майкл Вулф, автор книги. Также к проекту привлекут Майкла Джексона - "ветерана" индустрии, который в течении многих лет работал с Channel 4 и BBC.