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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 13:35
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По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ

По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ (6 новостей)

«Книга вышла в январе и уже стала бестселлером»

По мотивам скандальной книги о президентстве Дональда Трампа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" журналиста Майкла Вулффа снимут сериал.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

За создание телевизионного продукта взялась компания Endeavor Content, выкупив права на экранизацию книги. Однако исполнительным продюсером сериала выступит сам Майкл Вулфф.

Кроме того, к работе над сериалом должен присоединиться Майкл Джексон – ветеран киноиндустрии, который в течение многих лет работал с Channel 4 и BBC.

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Отметим, что книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" стала бестселлером в США в январе. По словам журналиста, за первый год президентства Трампа он успел пообщаться и с самим гарантом, и с десятками политиков в Белом доме. Поэтому, описывая интриги и хаос в администрации президента США, опирался на 200 интервью.

Журналист Майкл Вулфф (слева)

Сам же глава Белого дома назвал Вулффа "психически больным".

Обновлено в 13:27 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter. За создание телевизионного продукта взялась компания Endeavor Content, с целью покупки права на экранизацию книги, а также в качестве исполнительного продюсера сериала выступил сам Майкл Вулфф. К слову, Дональд Трамп,…

Обновлено в 13:35 Отмечается, что исполнительным продюсером сериала выступит Майкл Вулф, автор книги. Также к проекту привлекут Майкла Джексона - "ветерана" индустрии, который в течении многих лет работал с Channel 4 и BBC.

ФОТО К НОВОСТИ: «По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ»
Фото По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ
Фото По книге о президентстве Трампа снимут сериал - СМИ
Фото СМИ: Снимут сериал по книге о президентстве Трампа
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  18.01.18, 10:40 Книга вышла в январе и уже стала бестселлером.
Униан Униан  ·  18.01.18, 12:18 Исполнительным продюсером проекта выступит сам автор книги – Майкл Вулф.
Униан Униан  ·  18.01.18, 12:18 Исполнительным продюсером проекта выступит сам автор книги – Майкл Вулф.
Depo.ua Depo.ua  ·  18.01.18, 13:27 Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на The Hollywood Reporter. За создание телевизионного продукта взялась компания Endeavor Content, с целью покупки права на экранизацию книги, а также в качестве исполнительного…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  18.01.18, 13:35 Снимут телесериал на основе книги "Огонь и Ярость: внутри Белого дома Трампа" американского журналиста Майкла Вульфа. Права на экранизацию книги приобрела компания Endeavor Content. Она планирует создать…
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