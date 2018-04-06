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По моим прогнозам, закон об Антикоррупционном суде будет принят в мае, максимум в июне, - Ирина Геращенко

По моим прогнозам, закон об Антикоррупционном суде будет принят в мае, максимум в июне, - Ирина Геращенко (4 новости)

«Украинская сторона заверила Европарламент в принятии закона об Антикоррупционный суд в мае, самое позднее - в июне этого года»

На данный момент профильный комитет работает над поправками в документу. Об этом в пятницу, 6 апреля, на своей страничке в Facebook сообщила первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко.

По ее словам, сегодня она приняла участие во встрече с членами комитета иностранных дел Европарламента. На ней обсуждалась политика и гуманитарная ситуация на Донбассе, а также освобождение заложников, внутренние реформы.

Что же касается борьбы с коррупцией, я заверила, что в мае-июне максимум парламент примет закон об антикоррупционном суд, - пояснил политик, добавив, что она также уверена есть шанс отменить норму о е-декларировании для определенных категорий, но это требует усилий и диалога с неправительственным сектором, больше доверия и меньше взаимных оскорблений и попыток унизить, потому что это не добавляет взаимопонимания", - написала она.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  06.04.18, 10:40 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что парламент примет законопроект, предусматривающий создание Высшего антикоррупционного суда, во втором чтении уже в мае-июне.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 10:51 Первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко прогнозирует, что парламент примет законопроект, предусматривающий создание Высшего антикоррупционного суда, во втором чтении уже в мае-июне.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.04.18, 13:09 Украинская сторона заверила Европарламент в принятии закона об Антикоррупционный суд в мае, самое позднее - в июне этого года
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