Почти 380 тыс. украинцев воспользовались безвизом с ЕС, – ГПСУ (4 новости) «По состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. украинцев. Госпогранслужба ожидает увеличения этой цифры в…»

По состоянию на 27 декабря безвизовым режимом с Евросоюзом воспользовались почти 380 тыс. украинцев. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

"Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", – заявил он.

По словам Слободяна, это примерно 4% от того количества граждан Украины, которые с 11 июня вообще выехали за границу в страны ЕС.

Остальные имели или биометрический паспорт с вклеенной долговременной шенгенской визой, или паспорт старого образца (без чипа с биометрическими данными).

Заработал безвизовый режим между Украиной и ЕС

"Учитывая, что Миграционная служба выдала около 5 млн биометрических паспортов, то в следующем году мы ожидаем увеличения количества наших соотечественников, которые воспользуются безвизом", – замечает он.

Обновлено в 11:20 "Почти 380 тыс. граждан Украины воспользовались безвизом, по крайней мере это на данный момент. Это только те, кто ехал в страны ЕС, начиная с 11 июня, имея лишь биометрический паспорт", –; заявил он.