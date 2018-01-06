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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 22:19
· Гибель · Авиация · Сирия · Результат
Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ

Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ (8 новостей)

«Еще 35 человек получили ранения»

В результате авиаударов, которые сегодня нанесли самолеты российской и сирийской армий по удерживаемой вооруженной оппозицией Восточной Гуте вблизи Дамаска, погибли не менее 17 мирных жителей, еще 60 человек были ранены.

Обновлено в 21:04 Со ссылкой на данные главы Сирийской обсерватории отмечают, что сирийские и российские самолеты "продолжили интенсивную бомбардировку Восточной Гуты, нацеливаясь на несколько жилых районов".

Обновлено в 22:19 В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 17 человек, еще 35 получили ранения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ»
Фото В Сирии от авиаударов сил Асада погибли 17 человек
Фото Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ
Фото В Сирии в результате авиаударов погибли как минимум 17 гражданских
Фото В результате российских и правительственных авиаударов в Сирии погибли 17 гражданских
Фото В Сирии из-за авиаударов погибли 17 человек
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.01.18, 18:32 Еще 35 человек получили ранения.
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Канал 112 Канал 112  ·  06.01.18, 20:39 Вследствие авиаударов в Восточной Гуте в Сирии погибли по меньшей мере 17 гражданских людей. Об этом сообщает AFP. Со ссылкой на данные главы Сирийской обсерватории отмечают, что сирийские и российские…
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