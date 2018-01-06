Под Дамаском из-за сирийских и российских авиаударов погибли минимум 17 гражданских - СМИ (8 новостей) «Еще 35 человек получили ранения»

В результате авиаударов, которые сегодня нанесли самолеты российской и сирийской армий по удерживаемой вооруженной оппозицией Восточной Гуте вблизи Дамаска, погибли не менее 17 мирных жителей, еще 60 человек были ранены.

Обновлено в 21:04 Со ссылкой на данные главы Сирийской обсерватории отмечают, что сирийские и российские самолеты "продолжили интенсивную бомбардировку Восточной Гуты, нацеливаясь на несколько жилых районов".

Обновлено в 22:19 В Сирии в результате авиаударов погибли не менее 17 человек, еще 35 получили ранения.