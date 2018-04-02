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Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити (5 новостей) «Злоумышленники не давали машинисту восстановить давление в тормозной магистрали»

Группа молодых людей в балаклавах остановила электропоезд "Днепр – Баловка" и разрисовала все шесть вагонов граффити. В компании "Укрзалізниця" оценили ущерб в 200 тыс. грн.1 апреля группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд, который следовал по маршруту Днепр Баловка, и разрисовали вагоны граффити. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба компании "Укрзалізниця".

Инцидент произошел в 8.22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское Баловка.

Многочисленная группа людей открыла концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне электропоезда и не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали.

Пока они не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда, продолжалась вынужденная остановка поезда.

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"Изуродованный вандалами состав временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн", говорится в сообщении.

Обновлено в 18:30 Группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, чтобы разрисовать вагоны

Обновлено в 18:52 «Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда», - говорится в сообщении.