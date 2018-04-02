Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити

Группа молодых людей в балаклавах остановила электропоезд "Днепр – Баловка" и разрисовала все шесть вагонов граффити. В компании "Укрзалізниця" оценили ущерб в 200 тыс. грн.1 апреля группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд, который следовал по маршруту Днепр Баловка, и разрисовали вагоны граффити. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба компании "Укрзалізниця".
Инцидент произошел в 8.22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское Баловка.
Многочисленная группа людей открыла концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне электропоезда и не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали.
Пока они не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда, продолжалась вынужденная остановка поезда.
"Изуродованный вандалами состав временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн", говорится в сообщении.
Обновлено в 18:30 Группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, чтобы разрисовать вагоны
Обновлено в 18:52 «Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда», - говорится в сообщении.