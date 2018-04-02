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Общество
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:52
· Поезд · Молодые люди · Область · Апрель · Днепропетровская область
Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити

Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити (5 новостей)

«Злоумышленники не давали машинисту восстановить давление в тормозной магистрали»

Группа молодых людей в балаклавах остановила электропоезд "Днепр – Баловка" и разрисовала все шесть вагонов граффити. В компании "Укрзалізниця" оценили ущерб в 200 тыс. грн.1 апреля группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд, который следовал по маршруту Днепр Баловка, и разрисовали вагоны граффити. Об этом на своем сайте сообщила пресс-служба компании "Укрзалізниця".

Инцидент произошел в 8.22 на остановочной платформе 52-й километр перегона Каменское Баловка.

Многочисленная группа людей открыла концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне электропоезда и не давала помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали.

Пока они не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда, продолжалась вынужденная остановка поезда.

С 1 апреля в Украине незначительно подорожают билеты на поезда
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"Изуродованный вандалами состав временно отстранен от курсирования, чтобы перекрасить вагоны. По предварительным подсчетам, стоимость этих работ с использованием двухкомпонентной краски достигнет 200 тыс. грн", говорится в сообщении.

Обновлено в 18:30 Группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, чтобы разрисовать вагоны

Обновлено в 18:52 «Молодые люди не дали помощнику машиниста восстановить давление в тормозной магистрали, пока не разрисовали граффити все шесть вагонов электропоезда», - говорится в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити»
Фото На Днепропетровщине молодчики в балаклавах остановили электричку и разрисовали вагоны граффити
Фото Под Днепром 30 хулиганов задержали поезд на 22 минуты, чтобы нанести граффити
Фото 1 апреля в Днепропетровской области группа молодых людей остановила поезд и разрисовала вагоны граффити
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ТСН ТСН  ·  02.04.18, 16:08 Злоумышленники не давали машинисту восстановить давление в тормозной магистрали.
Новое Время Новое Время  ·  02.04.18, 17:01 Накануне группа неизвестных в балаклавах остановила электричку Днепр &ndash; Баловка на платформе 52-ой километр и вынудили машиниста простоять, пока они не разрисуют все шесть вагонов.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  02.04.18, 18:30 Группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днепр – Баловка, чтобы разрисовать вагоны
ForUm ForUm  ·  02.04.18, 18:52 1 апреля многочисленная группа молодых людей в балаклавах остановила пригородный электропоезд сообщением Днипро-Баловка, открыв концевой кран тормозной магистрали на хвостовом вагоне.Как сообщили ForUm’у…
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