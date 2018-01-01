Под Хмельницким сбили женщину с коляской: фото с места смертельного ДТП (3 новости) «В городе Шепетовка Хмельницкой области автомобиль сбил женщину с коляской»

В понедельник, 1 января, в г. Шепетовке (Хмельницкая обл.) по улице Судилковская около 17:00 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина и пострадал ребенок. Об этом сообщает издание "Сайт города Шепетовка".

Как отмечает издание, ссылаясь на сектор коммуникации полиции Хмельницкой области, водитель автомобиля "Мерседес" сбил маму с дочкой и скрылся с места происшествия, бросив авто.

В результате 21-летняя женщина погибла на месте происшествия, а двухлетняя девочка была доставлена в реанимационное отделение Шепетовской центральной районной больницы. Ее отправляют в Хмельницкий чтобы убедиться нет ли внутреннего кровоизлияния, ведь в черепе трещина.

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На данній момент полиция занимается поисками водителя.

По словам свидетелей, трагедия произошла прямо на глазах мужа. Автомобиль также врезался памятный знак 400-летия города Шепетовка. Женщина в это время везла свою дочь в коляске по тротуару.