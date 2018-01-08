Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото (8 новостей) «Водитель легкового "Сааба" не пропустил автобус во время разворота на трассе»

На Одесской трассе в районе Виты-Почтовой (Киевская область) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Обновлено в 02:25 Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Обновлено в 02:26 Вечером 8 января под Киевом на Одесской трассе в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся маршрутный автобус, один человек пострадал. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook. По предварительной информации, авария произошла по вине автомобиля Saab. "Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab, г.н.з. CRU299, пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes", – говорится в сообщении. От удара маршрутка перевернулась на бок. Женщину-пассажира госпитализировали. В Ровно Mercedes повредил 20 авто на парковке