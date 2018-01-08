  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото
Украина
Новое Время Новое Время · · Обновлено в 02:26
· Маршрутка
Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото

Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото (8 новостей)

«Водитель легкового "Сааба" не пропустил автобус во время разворота на трассе»

На Одесской трассе в районе Виты-Почтовой (Киевская область) произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Обновлено в 02:25 Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Обновлено в 02:26 Вечером 8 января под Киевом на Одесской трассе в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся маршрутный автобус, один человек пострадал. Об этом говорится на странице сообщества Киев Оперативный в Facebook. По предварительной информации, авария произошла по вине автомобиля Saab. "Довольно серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло возле Виты-Почтовой. По предварительной информации, водитель Saab, г.н.з. CRU299, пытался развернуться и не пропустил маршрутный автобус Mercedes", – говорится в сообщении. От удара маршрутка перевернулась на бок. Женщину-пассажира госпитализировали. В Ровно Mercedes повредил 20 авто на парковке

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото»
Фото На Одесской трассе перевернулась маршрутка с пассажирами, есть пострадавшие
Фото Под Киевом перевернулась маршрутка, есть пострадавшие
Фото Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
Фото Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  08.01.18, 20:47 На Одесской трассе возле Виты-Почтовой вечером 8 января произошла авария – не разминулись легковушка и маршрутка. Об этом сообщает "Киев Оперативный". По предварительной информации, водитель Saab пытался…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.18, 22:55 Водитель легкового "Сааба" не пропустил автобус во время разворота на трассе.
Канал 112 Канал 112  ·  08.01.18, 23:56 На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто на "евробляхах" и маршрутного автобуса. Читайте больше: http://112.ua/avarii-chp/pod-kievom-perevernulas-marshrutka-s-passazhirami-est-postradavshie-428023.html…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  09.01.18, 00:50 Под Киевом на Одесской трассе в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся маршрутный автобус, одна пассажирка травмирована. Об этом сообщил "Киев Оперативный" в Facebook.По предварительной…
Сегодня Сегодня  ·  09.01.18, 02:25 Одну женщину-пассажира госпитализировали в больницу. На Одесской трассе под Киевом произошло ДТП с участием авто и маршрутного автобуса.Об этом сообщает "Киев Оперативный"."Достаточно серьезное дорожно-транспортное…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  09.01.18, 02:26   Вечером 8 января под Киевом на Одесской трассе в результате дорожно-транспортного происшествия перевернулся маршрутный автобус, один человек пострадал. Об этом говорится на странице сообщества Киев…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Убийство Ирины Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан

Убийство Ирины Ноздровской раскрыто, подозреваемый задержан
Стрельба в центре Киеве: 10 неизвестных открыли огонь в стриптиз-клубе

Стрельба в центре Киеве: 10 неизвестных открыли огонь в стриптиз-клубе
Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров

Украинская теннисистка возглавила мировой рейтинг юниоров
В Виннице под епархию УПЦ МП принесли гроб &quot;Гнездо российского оккупанта&quot;

В Виннице под епархию УПЦ МП принесли гроб "Гнездо российского…
Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото

Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: фото
Перемирие в АТО: боевики шесть раз обстреляли украинских военных

Перемирие в АТО: боевики шесть раз обстреляли украинских военных
Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов Донбасса. Одному выдвинуто обвинение, двое уничтожены ВСУ, - СМИ Чехии

Известно около 10 фактов участия чешских наемников на стороне террористов…
На Рождество в многоэтажке Киева вспыхнул пожар, есть погибший

На Рождество в многоэтажке Киева вспыхнул пожар, есть погибший
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Инфляция превысит 2600%: власть озвучила тревожный прогноз

Инфляция превысит 2600%: власть озвучила тревожный прогноз
Курсы валют в Украине на вторник, 9 января

Курсы валют в Украине на вторник, 9 января
Надо было убить: украинцы ополчились на коллегу «Зайцевой»

Надо было убить: украинцы ополчились на коллегу «Зайцевой»
Дивіться наживо на 5.UA брифінг речника Міноборони (Відео)

Дивіться наживо на 5.UA брифінг речника Міноборони (Відео)
Россиянин на мотоцикле убил троих человек в ДТП в Таиланде

Россиянин на мотоцикле убил троих человек в ДТП в Таиланде
США передали на Донбасс летальное оружие

США передали на Донбасс летальное оружие
В последний день праздников на Донбассе ранены трое воинов АТО

В последний день праздников на Донбассе ранены трое воинов АТО
Не ожидала: одессит сделал предложение девушке на концерте

Не ожидала: одессит сделал предложение девушке на концерте
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.