Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

В Чехии произошла страшная авария при участии пассажирского автобуса, которая унесла жизни 3 человек Сегодня, 12 января, недалеко от столицы Чехии произошло ДТП, в ходе которого столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Известно, что инцидент произошел около 16.00. Изначально произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево. В результате этого погибло трое человек: ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:33 Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: “Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы”.

Обновлено в 23:46 Среди пострадавших двое детей, которые получили серьезные травмы головы и были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.