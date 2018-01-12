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Politeka Politeka · · Обновлено в 23:46
· Автобус · Гибель · Погибший · Январь · Чехия
Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых (8 новостей)

«Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса»

В Чехии произошла страшная авария при участии пассажирского автобуса, которая унесла жизни 3 человек Сегодня, 12 января, недалеко от столицы Чехии произошло ДТП, в ходе которого столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Известно, что инцидент произошел около 16.00. Изначально произошло столкновение легкового автомобиля с автобусом, который после этого врезался в дерево. В результате этого погибло трое человек: ... Источник: Политека.

Обновлено в 23:33 Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: “Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную вентиляцию легких и введены в состояние искусственной комы”.

Обновлено в 23:46 Среди пострадавших двое детей, которые получили серьезные травмы головы и были введены в состояние искусственной комы и переведены на искусственную вентиляцию легких.

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых»
Фото Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых
Фото Столкновение автобуса с легковушкой окончилось трагически: трое погибших и 30 пострадавших
Фото Столкновение автобуса с легковушкой окончилось трагически: трое погибших и 30 пострадавших
Фото В Праге пассажирский автобус попал в ДТП: трое погибших и 45 раненых
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  12.01.18, 18:58 Близ Праги произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля.
Униан Униан  ·  12.01.18, 19:10 Один из погибших - пассажир легкового автомобиля, двое - автобуса.
Апостроф Апостроф  ·  12.01.18, 19:58 Недалеко от Праги в Чехии в жуткое ДТП попал пассажирский автобус, в результате которого погибли 3 человека.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  12.01.18, 23:32 В пятницу, 12 января, близ Праги произошла серьезная авария в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем, который после этого врезался в дерево. Об этом сообщает чешское издание Novinky.cz.…
УНН УНН  ·  12.01.18, 23:33 Кроме того, 5 раненых находятся в тяжелом состоянии. Представительница спасательной службы Яна Постовая отметила: “Двое детей получили серьезные травмы головы и были переведены на искусственную…
Гордон Гордон  ·  12.01.18, 23:46 Среди пострадавших – двое детей, которые получили серьезные травмы головы и были введены в состояние искусственной комы.На окраине Праги рейсовый автобус столкнулся с автомобилем Skodа Superb, после…
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Под Прагой разбился пассажирский автобус: трое погибших, до 30 раненых

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