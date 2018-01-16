Под Радой произошла стычка между митингующими и правоохранителями, активисты сожгли российский флаг (16 новостей и 1 видео) «Люди под Радой подожгли шины, а сотрудники полиции попытались потушить огонь»

Безопасность в правительственном квартале столицы обеспечивают почти 4 тысячи правоохранителей. Участники акции под Верховной Радой разожгли костер из шин, произошел ряд стычек с правоохранителями. Кроме того, активисты попытались сжечь флаг Российской Федерации.

Как сообщили в Нацполиции Киева, безопасность в правительственном квартале столицы обеспечивают более 3 800 правоохранителей. Правопорядок обеспечивают сотрудники столичной полиции и Национальной гвардии Украины.

Сообщается, в ходе стычек пострадал один правоохранитель.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", во время столкновения было видно, как летела брусчатка в окна транспорта правоохранителей.

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