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Политика
Сегодня Сегодня · · Обновлено в 14:05
· Полиция · Акция · Активисты
Под Радой произошла стычка между митингующими и правоохранителями, активисты сожгли российский флаг

Под Радой произошла стычка между митингующими и правоохранителями, активисты сожгли российский флаг (16 новостей и 1 видео)

«Люди под Радой подожгли шины, а сотрудники полиции попытались потушить огонь»

Безопасность в правительственном квартале столицы обеспечивают почти 4 тысячи правоохранителей. Участники акции под Верховной Радой разожгли костер из шин, произошел ряд стычек с правоохранителями. Кроме того, активисты попытались сжечь флаг Российской Федерации.

Как сообщили в Нацполиции Киева, безопасность в правительственном квартале столицы обеспечивают более 3 800 правоохранителей. Правопорядок обеспечивают сотрудники столичной полиции и Национальной гвардии Украины.

Сообщается, в ходе стычек пострадал один правоохранитель.

Как сообщает корреспондент "Радио Свобода", во время столкновения было видно, как летела брусчатка в окна транспорта правоохранителей.

Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице…
Нацполиция Украины усилит работу в трех пунктах пропуска на админгранице…

Как известно, Верховная Рада начнет первый рабочий день в 2018 году, 16 января, с рассмотрения законопроекта о реинтеграции Донбасса, признания России страной-агрессором, а в четверг планируется блок экономических законопроектов.

Обновлено в 13:00 Под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и полицией. Как сообщает "Интерфакс", активисты требуют привлечь к ответственности Виктора Медведчука, Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Сергея Левочкина и Вадима Новинского. Как передает с места событий киевлянин Ян Доброносов, между активистами и полицией произошли небольшие…

Обновлено в 14:05 Участники акции "Стоп реванш" в ожидании принятия закона о реинтеграции Донбасса зажгли шины и файеры

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Радой произошла стычка между митингующими и правоохранителями, активисты сожгли российский флаг»
Фото Под Радой подожгли шины, произошли столкновения (фото)
Фото Под Радой произошла стычка между митингующими и правоохранителями, активисты сожгли российский флаг
Фото Под Радой активисты пытались сжечь флаг РФ, произошла стычка
Фото Под Радой вспыхнули стычки с полицией, активисты зажгли шины
Фото Под Радой произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
Фото Под Радой произошли подрались митингующие с полицией - ФОТО
Фото В результате стычек под Радой пострадал один правоохранитель – полиция Киева
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 10:48 Участники акции требуют принять ряд законопроектов по деоккупации Донбасса.  
УНН УНН  ·  16.01.18, 11:16 Несколько митингующих зажгли шины под стенами Верховной Рады Украины, и когда правоохранители и пожарные пытались потушить огонь, между ними и митингующими произошли столкновения. Правоохранители оттеснили…
MIGnews MIGnews  ·  16.01.18, 11:28 Люди под Радой подожгли шины, а сотрудники полиции попытались потушить огонь.
Главком Главком  ·  16.01.18, 11:33 Под Радой, где во вторник, 16 января, на заседании депутаты рассматривают законопроект по Донбассу, около 11 утра произошли столкновения между митингующими и полицией. Об этом сообщает корреспондент «Главкома».…
Униан Униан  ·  16.01.18, 11:43 Как пояснили правоохранители, участники акции протеста подожгли шины, и полицейским пришлось потушить их.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 11:44 Под зданием Верховной Рады между протестующими и правоохранителями произошла драка после того, как участники акции попытались сжечь флаг России. 16 января под стены ВР пришли активисты, которые проводят…
Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 12:03 У здания Верховной Рады произошла стычка между правоохранителями и активистами.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  16.01.18, 12:03 Один правоохранитель пострадал в результате инцидента возле Верховной Рады, одного участника акции задержали и доставили в отделение полиции, сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 12:13 Один правоохранитель пострадал в результате стычки под Радой, одного участника акции доставили в полицию.
УРА-Информ УРА-Информ  ·  16.01.18, 12:15 Протестующие подожгли шины, а полиция, в свою очередь, пыталась потушить огонь. В результате происшествий произошла драка. Как сообщают журналисты с месте события, полиция также применила слезоточивый…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 12:19 Во время инцидента между митингующими и правоохранителями пострадал полицейский.  
Гордон Гордон  ·  16.01.18, 12:19 Правоохранители задержали одного из участников столкновений под Верховной Радой 16 января, сообщили в полиции Киева.В результате стычек под Верховной Радой 16 января пострадал один правоохранитель, сообщила…
Газета День Газета День  ·  16.01.18, 12:45 Под зданием Верховной Рады Украины возникла потасовка между участниками акции протеста и полицейскими. Об этом сообщает "РБК-Украина". Протестующие подожгли шины, после чего сотрудники полиции попыталась…
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  16.01.18, 13:00 Под Верховной Радой произошли столкновения между митингующими и полицией. Как сообщает "Интерфакс", активисты требуют привлечь к ответственности Виктора Медведчука, Дмитрия Фирташа, Рината Ахметова, Сергея…
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.01.18, 14:05 Участники акции "Стоп реванш" в ожидании принятия закона о реинтеграции Донбасса зажгли шины и файеры
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