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Под Радой сожгли флаг России, произошло столкновение (33 новости и 3 видео) «Силовики применили слезоточивый газ»

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Обновлено в 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо журналіст Ілля Березенко.

Обновлено в 14:14 Правки до Закону про деокупацію Донбасу вже півтори години розглядають депутати. Усього пропозицій - майже 700. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть