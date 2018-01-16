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Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 14:14
· Верховная Рада · Политика · Законопроект
Под Радой сожгли флаг России, произошло столкновение

Под Радой сожгли флаг России, произошло столкновение (33 новости и 3 видео)

«Силовики применили слезоточивый газ»

Верховная Рада приступила к рассмотрению во втором чтении законопроекта об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета в Донецкой и Луганской областях (№7163).

Обновлено в 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо журналіст Ілля Березенко.

Обновлено в 14:14 Правки до Закону про деокупацію Донбасу вже півтори години розглядають депутати. Усього пропозицій - майже 700. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Под Радой сожгли флаг России, произошло столкновение»
Фото Под Радой проходит митинг «Стоп реванш»
Фото Верховная Рада рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, - онлайн-трансляция
Фото Рада начала рассматривать законопроект по Донбассу
Фото Рада рассматривает законопроект по Донбассу
Фото Под Радой произошли столкновения протестующих с полицией
Фото Рада начала рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса
Фото Под Радой сожгли флаг России: произошли столкновения
Фото Под Верховной Радой произошла потасовка между активистами и правоохранителями
Фото "УКРОП" не будет голосовать во втором чтении за законопроект о деоккупации Донбасса, – заявление партии
Фото УКРОП не будет голосовать во втором чтении за законопроект о деоккупации Донбасса – заявление партии
Фото Слезоточивый газ и брусчатка: Под Радой произошли столкновения между митингующими и силовиками (ФОТО)
Фото Пылающие шины, сожженный портрет Путина. Под Радой была стычка, видео (видео)
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 09:11 Мирная фаза закончилась после присоединения к протестующим агрессивно настроенных людей. Они бросали в правоохранителей пакеты с краской и камни, полицейские "ответили".
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 09:36 Также депутаты попробуют включить в повестку дня раскритикованный МВФ законопроект об антикоррупционном суде.  
УНН УНН  ·  16.01.18, 10:13 Верховная Рада во вторник рассмотрит первым вопросом президентский законопроект о реинтеграции Донбасса. Об этом говорится в повестке дня на сегодня, передает корреспондент УНН.Также среди прочего парламентарии…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.01.18, 10:19 По словам вице-спикера, особо опасно то, что контролировать торговлю будут военные.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.01.18, 10:23 Под зданием Верховной Рады собрался немногочисленный митинг ОО «Вільні люди», передает корреспондент АСН. До 100 человек пришли под парламент с национальными флагами и желтыми флагами организации.Пока…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  16.01.18, 10:35 Украинский парламент рассматривает законопроект о реинтеграцию Донбасса. Онлайн-трансляцию ведет телеканал "112 Украина". Если в эфире нашего канала нет трансляции Верховной Рады - нажмите здесь.
Главком Главком  ·  16.01.18, 10:35 Верховная Рада на заседании во вторник, 16 января, начнет работу с рассмотрения законопроекта по Донбассу, а после перейдет к блоку вопросов нацбезопасности и обороны. Об этом заявил спикер ВР Андрей…
РБК Украина РБК Украина  ·  16.01.18, 11:10 В городке протестующих под Верховной Радой Украины произошли столкновения с полицией. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.Так, протестующие под Радой подожгли шины, в свою очередь сотрудники полиции…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 11:23 Под Верховной Радой, где сегодня утром проходит акция под названием "Стоп реванш" с требованием принятия ряда законов, направленных на борьбу с российской агрессией, произошла стычка.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.01.18, 11:27 К законопроекту о реинтеграции Донбасса подано более 700 поправок. Об этом с трибуны парламента заявил секретарь Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает корреспондент…
Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 11:34 Под стенами Верховной Рады, где сегодня рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, произошло столкновение между ними и правоохранителями. Видео
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 11:37 Законопроект по Донбассу показывает политическую волю Украины к возможному самостоятельному освобождению оккупированных территорий.
Обозреватель Обозреватель  ·  16.01.18, 11:45 Силовики применили слезоточивый газ
Экономические Известия Экономические Известия  ·  16.01.18, 11:50 Протестующие требуют принятия законов о реинтеграции Донбасса и об Антикоррупционном суде.
Гордон Гордон  ·  16.01.18, 11:51 Активисты подожгли у здания парламента Украины шины и попытались сжечь российский флаг. 16 января под Верховной Радой в Киеве произошла потасовка между активистами и силовиками. Об этом сообщает…
Канал 112 Канал 112  ·  16.01.18, 11:54 Депутаты от "УКРОПа" не будут голосовать во втором чтении за законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  16.01.18, 11:57 У парламента проходит акция с требованием принять законы по Донбассу.
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.01.18, 12:05 Депутаты от УКРОПа не будут голосовать во втором чтении за законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 12:07 Депутаты от УКРОПа не будут голосовать во втором чтении за законопроект № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными…
Голос.UA Голос.UA  ·  16.01.18, 12:08 На площади Конституции митингующие подожгли шины вблизи второго подъезда Верховной Рады, между правоохранителями и митингующими произошли столкновения. Об этом передает УНН. Несколько митингующих зажгли…
Главред Главред  ·  16.01.18, 12:09 Активисты уничтожили портреты "агентов" президента России в Украине, отметил нардеп. (видео)
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  16.01.18, 12:21 Под зданием Верховной Рады произошло столкновение протестующих с правоохранителями, передает корреспондент АСН.Несколько десятков протестующих из палаточного городка с шевронами батальона «Донбасс» принесли…
Хвиля Хвиля  ·  16.01.18, 12:27 Вблизи здания Верховной Рады произошло столкновение между правоохранителями и представителями инициативы «Стоп реванш», которые зажгли шины и пытались сжечь российский флаг. Об этом сообщает…
Униан Униан  ·  16.01.18, 12:31 В партии подчеркивают: чтобы заставить Россию ответить за свои преступления на территории Украины, следует разорвать дипломатические отношения с РФ и присвоить Крыму и Севастополю статус оккупированных.
Униан Униан  ·  16.01.18, 12:43 Протестующие требуют остановить реванш олигархическо-колониальной системы.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  16.01.18, 13:05 Депутаты после возвратов с каникул сразу взялись за закон о реинтеграции Донбасса, который собирались принять еще в прошлом году. В президентской фракции объясняют, что закон не выносили на голосование…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.01.18, 13:08 В Киеве под Верховной Радой прошла акция "Стоп реванш". Ее участники пришли от стадиона "Динамо" имени Валерия Лобановского к зданию Верховной Рады, сообщает Радио Свобода.У здания парламента установили…
Politeka Politeka  ·  16.01.18, 13:09 Депутаты Верховной Рады, которые сейчас рассматривают законопроект о реинтеграции Донбасса, не утвердили еще ни одной правки по внесению в документ статуса Крыма Законопроект, к которому было внесено…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 13:14 Поки депутати засідають, біля будівлі Верховної Ради відбувається акція Стоп реванш. Мітингувальники вимагають ухвалити низку законів, спрямованих на боротьбу з російською агресією.
Сегодня Сегодня  ·  16.01.18, 13:23 Парламентарии говорят, что нельзя менять, другие уверены, что Крым можно добавить в название документа. В Верховной Раде разгорелся спор, можно ли вносить Крым в название закона о реинтеграции Донбасса.Так,…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.01.18, 13:42 В ефірі телеканалу Еспресо журналіст Ілля Березенко.
5 канал 5 канал  ·  16.01.18, 14:14 Правки до Закону про деокупацію Донбасу вже півтори години розглядають депутати. Усього пропозицій - майже 700. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива…
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