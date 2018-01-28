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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 21:34
· Пресс-служба · Житель · Область · Январь
Под Ривне во дворе жилого дома взорвалась граната

Под Ривне во дворе жилого дома взорвалась граната (4 новости)

«В Ривненской области неизвестные бросили гранату в забор двора местного жителя»

В ночь на 28 января неизвестные бросили гранату в забор двора 37-летнего жителя села Ясинец. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области.

Инцидент произошел около двух ночи.

"В результате взрыва была повреждена нижняя часть забора. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По результатам осмотра места происшествия стало известно, что взрывным предметом была граната РГД 5.

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Ее обломки полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), следователи направят их на экспертизу.

Личности злоумышленников устанавливают.

Обновлено в 21:34 В ночь на 28 января неизвестные бросили гранату в забор двора 37-летнего жителя села Ясинец Ровенской области. В результате взрыва никто не пострадал.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  28.01.18, 16:04 28 января около двух часов ночи в забор хозяйства 37-летнего жителя села Ясинец Дубровицкого района неизвестные злоумышленники бросили гранату РГД-5.
Подробности Подробности  ·  28.01.18, 19:17 В Ривненской области неизвестные бросили гранату в забор двора местного жителя.
Апостроф Апостроф  ·  28.01.18, 21:34 В ночь на 28 января неизвестные бросили гранату в забор двора 37-летнего жителя села Ясинец Ровенской области. В результате взрыва никто не пострадал.
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