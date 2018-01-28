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Под Ривне во дворе жилого дома взорвалась граната (4 новости) «В Ривненской области неизвестные бросили гранату в забор двора местного жителя»

В ночь на 28 января неизвестные бросили гранату в забор двора 37-летнего жителя села Ясинец. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Ровенской области.

Инцидент произошел около двух ночи.

"В результате взрыва была повреждена нижняя часть забора. Никто не пострадал", – говорится в сообщении.

По результатам осмотра места происшествия стало известно, что взрывным предметом была граната РГД 5.

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Ее обломки полицейские изъяли и в рамках уголовного производства, начатого по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство), следователи направят их на экспертизу.

Личности злоумышленников устанавливают.

Обновлено в 21:34 В ночь на 28 января неизвестные бросили гранату в забор двора 37-летнего жителя села Ясинец Ровенской области. В результате взрыва никто не пострадал.