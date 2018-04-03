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Под Запорожьем мужчины с оружием преследовали школьный автобус

Под Запорожьем мужчины с оружием преследовали школьный автобус (4 новости)

«До этого они пытались взломать замок магазина»

В Запорожской области двое нетрезвых вооруженных мужчин устроили погоню за школьным автобусом с детьми.

Об этом сообщили в Широковской объединенной территориальной громаде. Ожидая автобус, школьники заметили двух нетрезвых мужчин, которые пытались сломать замок магазина рядом с остановкой. "Дети дождались школьного автобуса, зашли в него, а взломщики сели в машину и начали преследовать автобус. В салоне школьного автобуса, кроме водителя, находились 13 детей, 2 учителя и мама одного ребенка", - говорится в сообщении. При этом отмечается, что неизвестные пытались остановить автобус, демонстрируя "предмет, похожий на пистолет"."Но водитель автобуса не остановился, и на одном из поворотов смог оторваться от преследователей. Об инциденте было сразу сообщено 102. За несколько часов полицейские нашли похожий по описанию автомобиль на выезде из Широкого, а двух его пассажиров задержали", - рассказали в громаде.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  03.04.18, 16:53 Полиция Запорожской области задержала двух мужчин, которые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроили погоню за школьным автобусом с детьми.
ТСН ТСН  ·  03.04.18, 18:04 До этого они пытались взломать замок магазина.
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