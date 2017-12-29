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Экономика и финансы
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 14:26
· Премьер-министр · Госизмена
Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина

Подозреваемый в шпионаже переводчик Гройсмана Ежов не допускался к информации "для служебного пользования", - секретариат Кабмина (4 новости)

«Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией с грифом для…»

Задержанный по подозрению в госизмене переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не имел доступа к государственной тайне и не работал с информацией для служебного пользования. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина", публикуя ответ секретариата премьер-министра на запрос.

В ответе на запрос указано, что в период работы в Кабмине Ежов не имел поручений по работе с документами с грифом "для служебного пользования".

"По информации протокола премьер-министра Украины, за время пребывания в должности обработка документов с грифом "для служебного пользования" Ежову Станиславу Станиславовичу не поручалась", - говорится в сообщении.

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В секретариате Кабмина добавили, что Ежов был уволен с должности заместителя руководителя протокола премьера 21 декабря 2017 года.

Обновлено в 14:26 Подозреваемый в сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации переводчик премьер-министра Владимира Гройсмана Станислав Ежов не работал с информацией с грифом "для служебного пользования"

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