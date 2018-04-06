  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж
Общество
Газета День Газета День ·
· Делегация · Встреча · Политика
Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж (8 новостей)

«Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса»

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал сегодня во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - сказал Аваков.

ФОТО К НОВОСТИ: «Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж»
Фото МВД готовится к деоккупации Донбасса - Аваков
Фото Силы МВД готовятся к полицейской операции на Донбассе
Фото Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Униан Униан  ·  06.04.18, 18:47 Аваков заявил, что освобождение оккупированных территорий Донбасса будет полицейской операцией.
Телеграф Телеграф  ·  06.04.18, 18:50 Подразделения МВД Украины готовятся к деоккупации Донбасса.
Украинская правда Украинская правда  ·  06.04.18, 18:54 Подразделения МВД готовятся к операциям по деоккупации неподконтрольных территорий на Донбассе.
Хвиля Хвиля  ·  06.04.18, 18:59 В руководстве Министерства внутренних дел Украины понимают, что освобождение временно оккупированной территории Донбасса будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил и подразделения Нацполиции…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.04.18, 19:04 Освобождение Донбасса и восстановление контроля будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, отметил глава МВД.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 19:18 Силы Министерства внутренних дел Украины готовятся к деоккупации Донбасса и восстановлению контроля над оккупированными территориями на востоке Украины.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж
&quot;Мы скоро придем&quot;: Блогер показал листовки, сброшенные на оккупированный Донбасс

"Мы скоро придем": Блогер показал листовки, сброшенные на оккупированный Донбасс
&quot;Киевстар&quot; запустил 4G в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных пунктах

"Киевстар" запустил 4G в диапазоне 2600 Мгц в 20 населенных…
Опубликовано расписание телетрансляций Пасхального богослужения и схождение Благодатного Огня

Опубликовано расписание телетрансляций Пасхального богослужения и схождение Благодатного Огня
Появился трейлер экранизации знаменитой антиутопии &quot;451° по Фаренгейту&quot;

Появился трейлер экранизации знаменитой антиутопии "451° по Фаренгейту"
У берегов Греции спасли почти сотню мигрантов

У берегов Греции спасли почти сотню мигрантов
Водители в Киеве ездят и паркуются на пешеходной аллее Героев Небесной Сотни, - Маси Найем. ВИДЕО+ФОТО

Водители в Киеве ездят и паркуются на пешеходной аллее Героев…
Украинцы назвали свои любимые праздники

Украинцы назвали свои любимые праздники
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Манчестер Сити» проехал через «ад», чтобы добраться на игру с «Ливерпулем» (видео)

«Манчестер Сити» проехал через «ад», чтобы добраться на игру с…
Вместо Холловэя с Нурмагомедовым должен был драться Фелдер

Вместо Холловэя с Нурмагомедовым должен был драться Фелдер
Ворскла – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Ворскла – Мариуполь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
&quot;Інформаційний вечір&quot;: інтерв&#039;ю з політичним експертом Бачою Корчілавою і нардепом Сергієм Рудиком (Відео)

"Інформаційний вечір": інтерв'ю з політичним експертом Бачою Корчілавою і нардепом…
Жозе МОУРИНЬО: «Я предпочту занять второе место, а не третье»

Жозе МОУРИНЬО: «Я предпочту занять второе место, а не третье»
Головкин прошел процедуру взвешивания за 30 дней до боя

Головкин прошел процедуру взвешивания за 30 дней до боя
Утром - деньги, вечером - стулья, или Станет ли Ворскла «бронзовой»

Утром - деньги, вечером - стулья, или Станет ли Ворскла…
Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии

Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч чемпионата Англии
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.