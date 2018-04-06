Подразделения МВД готовятся к деоккупации Донбасса, - Аваков. ФОТОрепортаж

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что подразделения МВД готовятся к деоккупации Донецкой и Луганской областей. Об этом он сказал сегодня во время встречи с делегацией Американского совета по внешней политике (AFPC), сообщили в Департаменте коммуникации МВД Украины.

"Сегодня мы рассматриваем несколько вариантов развития сценария на Востоке. Мы понимаем, что освобождение территории Донбасса и восстановление контроля над восточной границей будет полицейской операцией с привлечением миротворческих сил, а не военной. Силы МВД - полиция и гвардия - готовятся к этому варианту", - сказал Аваков.