Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев (5 новостей) «В воскресенье, 1 апреля, погода на Севере, Юге и Востоке будет солнечной, а на Западе ожидаются дожди. Еще немного потеплеет»

В воскресенье, 1 апреля, на большинстве территории Украины ожидаются осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха составит 19 градусов тепла (в оккупированном Крыму). Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, на западе – дождь, местами сильный, днем температура – от 11 до 14 градусов тепла; на севере дождливо только в Житомирской области, в целом температура по региону от 11 до 17 градусов с отметкой плюс; в центре – тоже дождь, воздух прогреется от 15 до 17 градусов; на юге мокро будет в Николаевской и Одесской областях, температура – +14…+17 градусов (в оккупированном Крыму сухо и тепло до +19), на востоке осадки не предвидятся, температура от 13 до 16 градусов тепла.

В Киеве - также будет дождь, температура от 14 до 16 градусов тепла.

Отметим, сегодня христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье, которое в народе еще называют "квитным", "цветным" или "шутковым".

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

В то же время христиане западного обряда празднуют Пасху.

Обновлено в 09:11 В частности, на западе – дождь, местами сильный, днем температура – от 11 до 14 градусов тепла; на севере дождливо только в Житомирской области, в целом температура по региону от 11 до 17 градусов с отметкой плюс; в центре –…

Обновлено в 09:28