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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 09:28
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Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев

Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев (5 новостей)

«В воскресенье, 1 апреля, погода на Севере, Юге и Востоке будет солнечной, а на Западе ожидаются дожди. Еще немного потеплеет»

В воскресенье, 1 апреля, на большинстве территории Украины ожидаются осадки в виде дождя. Максимальная температура воздуха составит 19 градусов тепла (в оккупированном Крыму). Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

В частности, на западе – дождь, местами сильный, днем температура – от 11 до 14 градусов тепла; на севере дождливо только в Житомирской области, в целом температура по региону от 11 до 17 градусов с отметкой плюс; в центре – тоже дождь, воздух прогреется от 15 до 17 градусов; на юге мокро будет в Николаевской и Одесской областях, температура – +14…+17 градусов (в оккупированном Крыму сухо и тепло до +19), на востоке осадки не предвидятся, температура от 13 до 16 градусов тепла.

В Киеве - также будет дождь, температура от 14 до 16 градусов тепла.

Отметим, сегодня христиане восточного обряда отмечают Вербное воскресенье, которое в народе еще называют "квитным", "цветным" или "шутковым".

В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман
В Украине в ближайшие сутки потеплеет, местами небольшой дождь и туман

В то же время христиане западного обряда празднуют Пасху.

Обновлено в 09:11 В частности, на западе – дождь, местами сильный, днем температура – от 11 до 14 градусов тепла; на севере дождливо только в Житомирской области, в целом температура по региону от 11 до 17 градусов с отметкой плюс; в центре –…

Обновлено в 09:28

ФОТО К НОВОСТИ: «Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев»
Фото Гисметео Украина: погода на 1 апреля - на территории страны ожидаются дождь и солнце
Фото Погода на 1 апреля: температура порадует украинцев
Фото В Украине ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, в западных областях местами сильные дожди
Фото Погода на 1 апреля: В Украине ожидается тепло до +19, местами пройдут сильные дожди
Фото Погода в Украине: синоптики предупреждают о сильном ветре
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Joinfo Joinfo  ·  01.04.18, 06:24 В воскресенье, 1 апреля, погода на Севере, Юге и Востоке будет солнечной, а на Западе ожидаются дожди. Еще немного потеплеет.
Politeka Politeka  ·  01.04.18, 08:00 Погода на 1 апреля 2018 года в Украине — в воскресенье будет дождить, возможны грозы, но температура заметно перейдет в «плюс» В Вербное воскресенье, 1 апреля, в Украине столбик термометра поднимется…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  01.04.18, 08:06 В воскресенье, 1 апреля, в некоторых областях Украины ожидаются сильные порывы ветра, в западных областях возможны сильные дожди, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям со ссылкой…
РБК Украина РБК Украина  ·  01.04.18, 09:28 В Украине синоптики предупреждают о порывах ветра в некоторых областях страны. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) со ссылкой на Укргидрометцентр."По данным Укргидрометцентра,…
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