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Погода на Пасху: синоптик показала карту с антициклоном и дала прогноз по регионам Украины (7 новостей) «8 апреля сохранится ясная погода ночью и днем»

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала, какая погода будет в Украине на Пасху, 8 апреля. Об этом Диденко написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Синоптик рассказала, что над всей территорией Украины, а также над всей континентальной Европой навис антициклон, который формирует солнечную погоду.

"Антициклон – Благовещение. Охватил всю континентальную Европу. Такое чистое солнце над Украиной, которое видно сейчас со спутника, будет и завтра, на Пасху", - написала синоптик.

Карта погоды (facebook.com/tala.didenko)

Какой будет погода в Украине на Пасху

Диденко утверждает, что 8 апреля будет ясно по всей территории Украины, а вот температура воздуха по регионам будет немного отличаться.

"8 апреля везде у нас - ясно. Ночью и днем. Ночью будет холодно, на севере даже 0 + 4 градуса. Завтра днем 12 + 18, на Западе и Юге + 16 + 22 градуса", - сообщает Наталка Диденко.

Столице синоптик пообещала ясную, тихую и солнечную погоду. Холодно будет только ночью.

"В Киеве на Пасху будет ясно, с тихими звездами и веселым солнцем. Ночью +1+3 градуса, а днем около +15 градусов. Ждем…", - написала Диденко.

Обновлено в 17:22 8 апреля сохранится ясная погода ночью и днем.

Обновлено в 17:29 В ближайшие дни Гидрометцентр Украины обещает по всей территории страны теплую и сухую погоду.