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Погода в Кривом Роге на 19 января

Погода в Кривом Роге на 19 января (7 новостей)

«В пятницу, 19 января , осадки ожидаются почти по всей территории Украины..»

19 января на севере, юге, востоке и в центре Украины ожидается снег, температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до -10 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +4...-3 градуса.

В Карпатах снег, ночью местами сильный, температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

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В Моршине снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве снег, ночью местами сильный, температура ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем +2...-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, снег, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.

В этот день на юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+8 градусов.

19 января в Киеве облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.

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Подробности Подробности  ·  18.01.18, 17:21 19 января во многих регионах Украины ожидаются снегопады, на западе до -6°.
Новости ONLINE.UA Новости ONLINE.UA  ·  18.01.18, 18:34 В пятницу, 19 января , осадки ожидаются почти по всей территории Украины...
MIGnews MIGnews  ·  18.01.18, 19:18 В столице ожидается облачная погоду с прояснениями, а также снег с юго-восточным ветром, на дорогах гололедица.
Кривбасс On-Line Кривбасс On-Line  ·  18.01.18, 20:00 В пятницу в Кривом Роге в течение всего дня держаться пасмурная погода. Утром ожидается мелкий снег, который к полудню должен...
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  18.01.18, 21:22 По состоянию на 21 час 18 января наблюдается сильный снег в Черкасской и Черниговской областях, умеренный снег - в Винницкой, Закарпатской, Киевской, Сумской областях и Киеве, снег с дождем - в Кировоградской,…
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ForUm ForUm  ·  18.01.18, 21:26 Завтра, 19 января, в Украине ожидаются снегопады с сильным ветром, сообщает пресс-служба Украинского гидрометцентра.Так, в западных, южных и восточных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, на крайнем…
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