Погода в Кривом Роге на 19 января (7 новостей) «В пятницу, 19 января , осадки ожидаются почти по всей территории Украины..»

19 января на севере, юге, востоке и в центре Украины ожидается снег, температура воздуха будет колебаться в пределах от +8 до -10 градусов.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

На западе Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -2...-8 градусов, днем +4...-3 градуса.

В Карпатах снег, ночью местами сильный, температура ночью -5...-10 градусов, днем 0...-5 градусов.

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В Моршине снег, температура ночью -2...-4 градуса, днем 0...+2 градуса.

В Трускавце снег, температура ночью -3...-5 градусов, днем 0...+2 градуса.

В Сваляве снег, ночью местами сильный, температура ночью 0...-2 градуса, днем +1...+3 градуса.

На севере Украины облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем +2...-5 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, снег, мокрый снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...-7 градусов, днем +2...-4 градуса.

На востоке Украины облачно с прояснениями, снег, ночью небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8 градусов, днем +2...-4 градуса.

В этот день на юге Украины облачно с прояснениями, ночью снег, мокрый снег, днем небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица, ветер юго-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...-8 градусов, днем -3...+3 градуса.

В Крыму облачно с прояснениями, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 градуса, днем +1...+8 градусов.

19 января в Киеве облачно с прояснениями, снег, на дорогах гололедица, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -4...-6 градусов, днем 0...-2 градуса.