  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Погода в Кривом Роге на 26 декабря
Общество
Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 22:05
· Осадки
Погода в Кривом Роге на 26 декабря

Погода в Кривом Роге на 26 декабря (5 новостей)

«Дневная температура составит 3-10 градусов тепла»

В Украине во вторник, 26 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, осадков не предвидится. Об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в западных областях в этот день дневная температура составит от 4 до 9 градусов, на севере и востоке - 3-6. В центральных регионах столбик термометра поднимется до 5-8 градусов, а на юге - до 10-12.

Если говорить о погоде в столице, то во вторник в Киеве будет облачно с прояснениями, днем 5-7 градусов.

Погода в Украине на понедельник: ожидаются осадки
Погода в Украине на понедельник: ожидаются осадки

Обновлено в 21:16 Так, в западных областях в этот день дневная температура составит от 4 до 9 градусов, на севере и востоке - 3-6. В центральных регионах столбик термометра поднимется до 5-8 градусов, а на юге - до 10-12.

Обновлено в 22:05 Существенных осадков не ожидается, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10° тепла.

ФОТО К НОВОСТИ: «Погода в Кривом Роге на 26 декабря»
Фото Вторник будет по-весеннему теплым, а в Карпатах возможен сход лавин. Прогноз погоды на 26 декабря
Фото Погода на вторник: В Украине без осадков, температура днем от 4 до 12 градусов
Фото Погода на 26 декабря: в Украине пройдет мокрый снег с дождем, температура – до +10 градусов
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  25.12.17, 18:28 В ближайшие трое суток на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем составит 8-11 градусов тепла. Карта
ТСН ТСН  ·  25.12.17, 18:56 Дневная температура составит 3-10 градусов тепла.
Кривбасс On-Line Кривбасс On-Line  ·  25.12.17, 20:00 В вторник в Кривом Роге в течение всего дня будет стоять ясная погода. Без осадков. Температура воздуха утром +4 градуса, днём...
Голос.UA Голос.UA  ·  25.12.17, 22:05 Во вторник, 26 декабря, погоду в Украине будет определять теплая воздушная масса, в которой формируется область повышенного атмосферного давления. Об этом сообщили в Укргидрометцентре. Существенных осадков…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Погода в Кривом Роге на 26 декабря

Погода в Кривом Роге на 26 декабря
Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в плену находятся уже 170 человек, - Ирина Геращенко

Количество украинских заложников у донецких террористов возросло и сейчас в…
Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане

Украинскую журналистку задержали во время акции Femen в Ватикане
Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения режима прекращения огня

Впервые после объявления перемирия день в АТО прошел без нарушения…
В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах

В ГСЧС предупреждают об опасности схода лавин в Карпатах
Пингвины в костюмах Санты порадовали детей в китайском зоопарке

Пингвины в костюмах Санты порадовали детей в китайском зоопарке
Жителей Нью-Йорка возмутила картина с изображением распятого Санты, которая появилась возле одного из соборов города

Жителей Нью-Йорка возмутила картина с изображением распятого Санты, которая появилась…
Министр финансов США получил на Рождество коробку навоза

Министр финансов США получил на Рождество коробку навоза
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться

17-летний неонацист застрелил родителей девушки после запрета встречаться
Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку

Телескоп Hubble зафіксував туманність, схожу на різдвяну зірку
В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть бдительными

В Киеве ночью и утром ожидается туман: водителей призывают быть…
В Австралии начал курсировать первый в мире &amp;quot;солнечный&amp;quot; поезд (Видео)

В Австралии начал курсировать первый в мире "солнечный" поезд (Видео)
Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 

Как появилось шампанское: история возникновения традиционного новогоднего напитка 
Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото и видео (видео) (фото)

Принц Гарри и Меган Маркл сходили на рождественскую службу, фото…
В Киеве ночью и утром ожидается туман

В Киеве ночью и утром ожидается туман
В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира

В Турцию вернули самолет из-за панической атаки пассажира
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.