Погода в Кривом Роге на 26 декабря

В Украине во вторник, 26 декабря, синоптики прогнозируют облачную погоду, осадков не предвидится. Об этом идет речь в прогнозе Укргидрометцентра.

Так, в западных областях в этот день дневная температура составит от 4 до 9 градусов, на севере и востоке - 3-6. В центральных регионах столбик термометра поднимется до 5-8 градусов, а на юге - до 10-12.

Если говорить о погоде в столице, то во вторник в Киеве будет облачно с прояснениями, днем 5-7 градусов.

Погода в Украине на понедельник: ожидаются осадки

Обновлено в 21:16 Так, в западных областях в этот день дневная температура составит от 4 до 9 градусов, на севере и востоке - 3-6. В центральных регионах столбик термометра поднимется до 5-8 градусов, а на юге - до 10-12.

Обновлено в 22:05 Существенных осадков не ожидается, лишь в Черниговской и Сумской областях ночью небольшой мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, на юге до 10° тепла.