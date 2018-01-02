Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым (5 новостей) «Российский певец при прохождении пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма»

Украинские пограничники 2 января не пропустили из материковой части Украины в оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского.

Обновлено в 01:40 Во вторник, 2 января, украинские пограничники не пропустили с материковой части страны в аннексированный Крым российского певца в жанре российский шансон Евгения Кемеровского.Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин."Прибыл в Украину поездом (Кемеровский), но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым", – написал он."Кстати, господин Евгений является автором слов песни "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров.