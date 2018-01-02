  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым
Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 01:40
· Аннексированный Крым · Пограничная служба · Январь
Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым

Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым (5 новостей)

«Российский певец при прохождении пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма»

Украинские пограничники 2 января не пропустили из материковой части Украины в оккупированный Крым российского певца Евгения Кемеровского.

Обновлено в 01:40 Во вторник, 2 января, украинские пограничники не пропустили с материковой части страны в аннексированный Крым российского певца в жанре российский шансон Евгения Кемеровского.Об этом на своей странице в Facebook сообщил постоянный представитель Президента Украины в автономной республике Крым Борис Бабин."Прибыл в Украину поездом (Кемеровский), но не оформил необходимое разрешение на въезд в Крым", – написал он."Кстати, господин Евгений является автором слов песни "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Новое Время Новое Время  ·  02.01.18, 20:56 Украинские пограничники не пропустили в аннексированный Россией Крым российского певца жанра "русский шансон" Евгения Кемеровского из-за отсутствия спецразрешения на визит на оккупированную территорию.
ТСН ТСН  ·  02.01.18, 21:17 Российский певец при прохождении пограничного контроля вспомнил, что имеет недвижимость на территории Крыма.
Facenews Facenews  ·  03.01.18, 01:40 Во вторник, 2 января, украинские пограничники не пропустили с материковой части страны в аннексированный Крым российского певца в жанре российский шансон Евгения Кемеровского.Об этом на своей странице…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
В полиции рассказали о &quot;некоторых сдвигах&quot; в деле Ноздровской

В полиции рассказали о "некоторых сдвигах" в деле Ноздровской
На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300 боевиков

На Донетчине в течении прошлого года полиция разоблачила более 300…
В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло рекордное число людей

В первые сутки нового года на пожарах в Украине погибло…
Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым

Пограничники отказали российскому певцу во въезде в Крым
На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой

На Житомирщине пассажир автобуса угрожал взорвать всех гранатой
Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей. ФОТО

Мужчина открыл стрельбу в жилом доме Киева из-за шума соседей.…
Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)

Несовершеннолетний харьковчанин, угрожая ножницами, пытался ограбить санитарку в больнице (ФОТО)
Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил женщину с ребенком

Смертельное ДТП в Хмельницкой области: Полиция задержала водителя-беглеца, который сбил…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Польше представили экспертизу послевоенных репараций Германии странам Европы

В Польше представили экспертизу послевоенных репараций Германии странам Европы
В Италии столкнулись бензовоз, грузовик и легковой автомобиль: шестеро погибших

В Италии столкнулись бензовоз, грузовик и легковой автомобиль: шестеро погибших
Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери

Дочь Ноздровской рассказала, кого подозревает в убийстве матери
&quot;Развлекала богатых москвичей&quot;. Ани Лорак показала, как отмечала Новый год (фото)

"Развлекала богатых москвичей". Ани Лорак показала, как отмечала Новый год…
Ольга Сумская удивила поклонников неожиданно смелым амплуа

Ольга Сумская удивила поклонников неожиданно смелым амплуа
Каждый коин - это баррель: в США придумали &quot;нефтяную&quot; криптовалюту

Каждый коин - это баррель: в США придумали "нефтяную" криптовалюту
МИД Эстонии отказал в просьбе посольству РФ увеличить число избирательных участков

МИД Эстонии отказал в просьбе посольству РФ увеличить число избирательных…
Трамп напомнил Ким Чен Ыну, что ядерная кнопка США намного мощнее

Трамп напомнил Ким Чен Ыну, что ядерная кнопка США намного…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.