Похищенный ливийскими боевиками украинец освобожден

В субботу, 13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.
Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.
"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - сообщили в украинском МИД.
Кроме этого, посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.
"В условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным", - объяснили в министерстве.
Обновлено в 10:24 Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.
Обновлено в 11:51 «Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично», – сказано в сообщении.