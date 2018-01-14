Похищенный ливийскими боевиками украинец освобожден (18 новостей) «В ближайшее время он сможет вернуться к своим близким»

В субботу, 13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - сообщили в украинском МИД.

Кроме этого, посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.

Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы…

"В условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным", - объяснили в министерстве.

Обновлено в 10:24 Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

Обновлено в 11:51 «Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично», – сказано в сообщении.