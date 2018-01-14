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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 11:51
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Похищенный ливийскими боевиками украинец освобожден

Похищенный ливийскими боевиками украинец освобожден (18 новостей)

«В ближайшее время он сможет вернуться к своим близким»

В субботу, 13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

"Освобождение произошло благодаря договоренностям, достигнутым украинскими дипломатами во время переговоров с главарями местных племен", - сообщили в украинском МИД.

Кроме этого, посольство Украины в очередной раз настоятельно призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.

Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы…
Освобождение украинских заложников вдохновляет на продолжение нашей работы…

"В условиях сложной ситуации безопасности в этой стране урегулирования подобных вопросов дипломатическими путями является крайне проблематичным", - объяснили в министерстве.

Обновлено в 10:24 Отмечается, что украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной из многочисленных вооруженных группировок.

Обновлено в 11:51 «Посольство Украины в очередной раз настоятельно призывает всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию, поскольку в условиях сложной ситуации с безопасностью в этой стране урегулирование подобных вопросов дипломатическими путями крайне проблематично», – сказано в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Похищенный ливийскими боевиками украинец освобожден»
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Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  14.01.18, 07:41 В субботу в Ливии был освобожден украинский врач. Об этом сообщает МИД Украины. По информации дипломатов, украинец работал по частному контракту в городе Себга и был похищен несколько дней назад одной…
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Униан Униан  ·  14.01.18, 08:47 Посольство Украины в очередной раз призвало всех граждан Украины, находящихся в Ливии, немедленно покинуть ее территорию.
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  14.01.18, 08:58 В ближайшее время он сможет вернуться к своим близким.
ИС ИС  ·  14.01.18, 09:00 Украинского врача, который работал в Ливии и был похищен несколько дней назад, освободили.   "13 января 2017 в Ливии был освобожден украинский врач, который работал по частному контракту в городе Себга…
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