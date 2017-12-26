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Украина
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина · · Обновлено в 12:18
· Германия · Пограничная служба
"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег

"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег (14 новостей)

«Мужчина собирался уехать из страны в Германию.  »

При попытке въезда на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который в период с 2014 по 2015 годы проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного.

Обновлено в 11:58 Пограничники выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе некоей «полиции» так называемой «ДНР» в должности «оперуполномоченного». Бывшего «служителя закона» пограничники задержали.

Обновлено в 12:18 Пограничники выяснили, что в 2014-2015 годах мужчина работал в так называемой "полиции ДНР".

ФОТО К НОВОСТИ: «"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег»
Фото Пограничники задержали "полицейского ДНР", намеревавшегося сбежать в Германию
Фото Пограничники задержали боевика из "МВД ДНР", который собирался сбежать в Германию
Фото "Беззаконие и коррупция". "Полицейский ДНР" пытался сбежать в Германию из-за "беспредела" коллег
Фото «Полицейский «ДНР» пытался сбежать в Германию
Фото "Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию из-за беззакония в "республике"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  26.12.17, 10:34 Пограничники задержали экс-полицейского террористической организации "ДНР", который пытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию через КПВВ "Гнутово" и убежать в Германию.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  26.12.17, 10:48 Вчера при попытке въезда на подконтрольную украинской власти территории Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения.
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  26.12.17, 10:49 Пограничники задержали бывшего "полицейского ДНР", который попытался въехать на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово"
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  26.12.17, 10:52 Мужчина собирался уехать из страны в Германию.  
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Новое Время Новое Время  ·  26.12.17, 10:55 Украинские пограничники задержали на КПВВ Гнутово так называемого "полицейского" пророссийской террористической организации "ДНР", собиравшегося сбежать в Германию
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  26.12.17, 10:59 Бывший оперуполномоченный, по его словам, уволился из "органов" из-за "коррупции и беззакония".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  26.12.17, 11:11 Украинец, служивший в фейковой полиции "ДНР" задержан на КПВВ "Гнутово" 25 декабря
ForUm ForUm  ·  26.12.17, 11:15 Вчера при попытке въезда на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ «Гнутово» был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который служил в «полиции ДНР»,…
Главред Главред  ·  26.12.17, 11:23 Мужчина был задержан во время попытки пройти через КПВВ "Гнутово".
Экономические Известия Экономические Известия  ·  26.12.17, 11:25 В период с 2014 по 2015 годы мужчина проживал в Снежном и проходил "службу" в отделе так называемой "полиции ДНР" на должности оперуполномоченного.
Аналитическая Служба Новостей Аналитическая Служба Новостей  ·  26.12.17, 11:58 При попытке въехать на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ «Гнутово» 25 декабря был задержан гражданин Украины 1981 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.Пограничники…
Униан Униан  ·  26.12.17, 12:18 Пограничники выяснили, что в 2014-2015 годах мужчина работал в так называемой "полиции ДНР".
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