"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег

При попытке въезда на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который в период с 2014 по 2015 годы проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного.
Обновлено в 11:58 Пограничники выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе некоей «полиции» так называемой «ДНР» в должности «оперуполномоченного». Бывшего «служителя закона» пограничники задержали.
Обновлено в 12:18 Пограничники выяснили, что в 2014-2015 годах мужчина работал в так называемой "полиции ДНР".