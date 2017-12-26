"Полицейский ДНР" хотел сбежать в Германию, потому что надоела коррупция и беспредел коллег (14 новостей) «Мужчина собирался уехать из страны в Германию. »

При попытке въезда на подконтрольную украинской власти территорию Украины через КПВВ "Гнутово" был задержан гражданин Украины 1981 года рождения, который в период с 2014 по 2015 годы проходил службу в Снежнянском отделе так называемой "полиции ДНР" в должности оперуполномоченного.

Обновлено в 11:58 Пограничники выяснили, что в период с 2014 по 2015 годы мужчина проходил службу в Снежнянском отделе некоей «полиции» так называемой «ДНР» в должности «оперуполномоченного». Бывшего «служителя закона» пограничники задержали.

Обновлено в 12:18 Пограничники выяснили, что в 2014-2015 годах мужчина работал в так называемой "полиции ДНР".