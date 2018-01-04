  1. Главная
  2. Новости
  3. Происшествия
  4. Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин
Происшествия
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ · · Обновлено в 03:55
· Видео · Январь
Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин

Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин (6 новостей и 1 видео)

«Следствие будет вестись в усиленном режиме до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший убийство правозащитницы»

В четверг, 4 января, в Вышгородском отделе полиции руководство Киевской областной полиции отчиталось о результатах проведенной работы в течение пяти дней.

Обновлено в 02:07 По его словам, в состав усиленной следственно-оперативной группы входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

Обновлено в 03:55 По словам Вячеслава Аброськина, на данный момент уже допрошены большее количество лиц относительно передвижения погибшей от места работы к месту обнаружения тела. Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин»
Фото Аброськин показал, как ищут убийцу юристки Ноздровской
Фото Убийство Ноздровской ведет усиленная следственная группа - НПУ
Фото Убийство Ноздровской: полиция области отчиталась о проведенном расследовании
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 22:51 "Вся полиция Главного управления полиции Киевщины и аппарата Нацполиции будет усиленно работать до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший это преступление", – заявил Аброськин. Фото
Униан Униан  ·  04.01.18, 23:40 Следствие будет вестись в усиленном режиме до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший убийство правозащитницы.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  05.01.18, 00:26 В Вышгороде состоялось закрытое для прессы и общественности заседание специального координационного штаба по делу об убийстве юристки Ирины Ноздровской, на котором первый замглавы Нацполиции Вячеслав…
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  05.01.18, 02:07 Для расследования дела об убийстве Ирины Ноздровской создана усиленная следственно-оперативная группа. Об этом заявил первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время отчета о результатах…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  05.01.18, 03:55 В четверг, 4 января, в Вышгородском отделе полиции руководство областной полиции отчиталось о результатах проведенной работы в течение пяти дней по делу об убийстве правозащитницы Ирины Ноздровской. Об…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Происшествия»
Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс. грн

Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс.…
Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин

Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин
Дом депутата в Сумах пытались поджечь &quot;коктейлем Молотова&quot;

Дом депутата в Сумах пытались поджечь "коктейлем Молотова"
В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома

В Днепре произошла стрельба во дворе частного дома
Арестанту, который зверски убил сотрудницу СИЗО, грозит пожизненное

Арестанту, который зверски убил сотрудницу СИЗО, грозит пожизненное
Тело Ирины Ноздровской отправили на комплексную экспертизу

Тело Ирины Ноздровской отправили на комплексную экспертизу
Под Одессой не идти в армию стоило тысячу долларов

Под Одессой не идти в армию стоило тысячу долларов
За сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, перемирие боевики нарушали 5 раз

За сутки в зоне АТО погибших и раненых нет, перемирие…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен

Боевики дважды открывали огонь по позициям ВСУ, один военнослужащий ранен
Интересные факты о золоте, которые вы могли не знать (Фото)

Интересные факты о золоте, которые вы могли не знать (Фото)
В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших

В Мексике микроавтобус слетел с моста в водоем, 9 погибших
Гороскоп любви на 2018 год: какие отношения необходимы разным знакам Зодиака

Гороскоп любви на 2018 год: какие отношения необходимы разным знакам…
Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам

Сегодня в Киеве частично ограничат движение по некоторым мостам
Украинцы спасают экономику Польши – Климкин

Украинцы спасают экономику Польши – Климкин
На Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів

На Львівщині на хабарі затримали заступника одного з міських голів
ФБР проводит расследование против фонда Клинтон

ФБР проводит расследование против фонда Клинтон
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.