Полиция делает все для раскрытия убийства Ноздровской – Аброськин (6 новостей и 1 видео) «Следствие будет вестись в усиленном режиме до тех пор, пока не будет установлен человек, совершивший убийство правозащитницы»

В четверг, 4 января, в Вышгородском отделе полиции руководство Киевской областной полиции отчиталось о результатах проведенной работы в течение пяти дней.

Обновлено в 02:07 По его словам, в состав усиленной следственно-оперативной группы входят работники аппарата Национальной полиции, Главного следственного управления, Департамента уголовного розыска и других департаментов, задействованных для раскрытия умышленного убийства правозащитницы.

Обновлено в 03:55 По словам Вячеслава Аброськина, на данный момент уже допрошены большее количество лиц относительно передвижения погибшей от места работы к месту обнаружения тела. Также проводится поквартирный и подворовой обход села Демидов и соседних населенных пунктов.