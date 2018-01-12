Полиция Финляндии тестирует технологию распознавания лиц

Полиция Финляндии проводит тестирование технологий, позволяющих распознавать личность человека по биометрическим параметрам его лица.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Пока программы тестируют на сотрудниках полиции, но в дальнейшем их планируют использовать в расследовании преступлений.
С помощью системы биометрической идентификации можно определить истинную личность преступника, даже если он пользуется несколькими фальшивыми личностями, говорит инспектор Центральной криминальной полиции Арто Туомела в интервью "Kaleva".
Система идентификации по лицам будет сравнивать имеющиеся в фотобанках властей изображения с лицом человека, запечатленного, скажем, на записи камеры видеонаблюдения.
В мае в Финляндии вступят в силу новые регламент и директива ЕС по защите персональных данных, согласно которым фотографии будут считаться биометрическими персональными данными.