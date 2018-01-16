Полиция не считает обстоятельства смерти Долорес О’Риордан подозрительными

Полиция пока не имеет причин считать смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан подозрительной.

Об этом со ссылкой на представителя полиции Лондона сообщает BBC.

Правоохранители также подтвердили, что составили доклад, который передадут специалисту-коронеру, и он определит причину смерти госпожи О'Риордан.

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Представитель лондонской полиции заявил, что ее тело нашли в номере лондонского отеля. В Лондоне певица находилась на сессии звукозаписи.

Стоит добавить, что в 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Великобританию и США. Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе, группа была вынуждена отменить концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщали, что у певицы проблемы со спиной.