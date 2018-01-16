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Полиция не считает обстоятельства смерти Долорес О’Риордан подозрительными

Полиция не считает обстоятельства смерти Долорес О’Риордан подозрительными (3 новости)

«Полиция Великобритании не считает обстоятельства смерти певицы Долорес О'Риордан подозрительными»

Полиция пока не имеет причин считать смерть вокалистки ирландской рок-группы The Cranberries Долорес О'Риордан подозрительной.

Об этом со ссылкой на представителя полиции Лондона сообщает BBC.

Правоохранители также подтвердили, что составили доклад, который передадут специалисту-коронеру, и он определит причину смерти госпожи О'Риордан.

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Представитель лондонской полиции заявил, что ее тело нашли в номере лондонского отеля. В Лондоне певица находилась на сессии звукозаписи.

Стоит добавить, что в 2017 году Cranberries объявили о начале мирового турне, которое должно было охватить, в том числе, Великобританию и США. Однако в мае прошлого года, в разгар тура по Европе, группа была вынуждена отменить концерты из-за проблем со здоровьем у О'Риордан. На сайте группы сообщали, что у певицы проблемы со спиной.

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Новое Время Новое Время  ·  16.01.18, 14:46 Полиция Великобритании не считает обстоятельства смерти певицы Долорес О'Риордан подозрительными.
Канал 112 Канал 112  ·  16.01.18, 15:56 Обстоятельства смерти ирландской певицы, фронтвумен группы The Cranberries Долорес О’Риордан следствие не считает подозрительными. Об этом сообщили в полиции Лондона, пишет издание The Irish Times. Вместе…
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