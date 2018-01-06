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Хвиля Хвиля · · Обновлено в 00:23
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Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской

Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской (5 новостей)

«Пока что нет оснований утверждать, что Россошанский причастен к убийству»

Убитая под Киевом юрист Ирина Ноздровская могла ехать домой в маршрутке вместе с убийцей. Данная версия была озвучена зампредседателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным. По его словам, следствию удалось полностью воссоздать передвижения Ирины Ноздровской накануне убийства. Женщина ...

Обновлено в 00:11 В управлении полиции Вышгорода прошло закрытое заседание оперативного штаба по расследованию убийства Ирины Ноздровской. Но неофициально журналистам "Сегодня" удалось выяснить, что у следствия появилось несколько новых версий. Они якобы связаны с бытовыми конфликтами правозащитницы.

Обновлено в 00:23 "Мы не можем терять время", – отметил Аброськин.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской»
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Обозреватель Обозреватель  ·  06.01.18, 23:29 Пока что нет оснований утверждать, что Россошанский причастен к убийству
Сегодня Сегодня  ·  07.01.18, 00:11 Официально подозреваемых до сих пор нет. Дело об убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской обрастает новыми подробностями. Накануне полиция заявила, что определила маршрут Ноздровской перед гибелью.…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  07.01.18, 00:23 В Вышгородском отделе полиции вечером 6 января состоялось очередное слушание результатов работы следственно-оперативной группы по факту убийства правозащитницы Ирины Ноздровской. Об этом сообщил глава…
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