Полиция озвучила важную деталь убийства Ирины Ноздровской (5 новостей) «Пока что нет оснований утверждать, что Россошанский причастен к убийству»

Убитая под Киевом юрист Ирина Ноздровская могла ехать домой в маршрутке вместе с убийцей. Данная версия была озвучена зампредседателя Нацполиции Вячеславом Аброськиным. По его словам, следствию удалось полностью воссоздать передвижения Ирины Ноздровской накануне убийства. Женщина ...

Обновлено в 00:11 В управлении полиции Вышгорода прошло закрытое заседание оперативного штаба по расследованию убийства Ирины Ноздровской. Но неофициально журналистам "Сегодня" удалось выяснить, что у следствия появилось несколько новых версий. Они якобы связаны с бытовыми конфликтами правозащитницы.

Обновлено в 00:23 "Мы не можем терять время", – отметил Аброськин.