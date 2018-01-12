Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz

Полиция Парижа нашла все украденные драгоценности, стоимость более которых составляла 4 млн евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
Драгоценности полицейские обнаружили в сумке одного из задержанных.
11 января сообщалось, что пятеро мужчин с топорами вошли в вестибюль отеля Ritz, после чего разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы и забрали ювелирные изделия: драгоценные камни и часы от известных производителей. Полиция задержала сразу троих человек.
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