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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 10:46
· Полиция
Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz

Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz (13 новостей и 1 видео)

«Полиция Парижа нашла все украшения, которые были похищены из отеля Ritz, пишет BFMTV»

Полиция Парижа нашла все украденные драгоценности, стоимость более которых составляла 4 млн евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Драгоценности полицейские обнаружили в сумке одного из задержанных. 

11 января сообщалось, что пятеро мужчин с топорами вошли в вестибюль отеля Ritz, после чего разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы и забрали ювелирные изделия: драгоценные камни и часы от известных производителей. Полиция задержала сразу троих человек.

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Обновлено в 10:37 В Париже сотрудники правоохранительных органов вернули владельцам сумку с украшениями на 4,5 миллиона евро, которые были украдены грабителями из магазина, расположившемся в отеле Ritz.

Обновлено в 10:46 Сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, похищенные ранее на этой неделе из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что некоторые ...

ФОТО К НОВОСТИ: «Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz»
Фото В Париже полиция нашла похищенные драгоценности на миллионы евро
Фото Похитители потеряли драгоценности, украденные из Ritz в Париже
Фото Полиция Парижа нашла все драгоценности, похищенные из отеля Ritz
Фото Полиция Парижа нашла все драгоценности, украденные из отеля Ritz
Фото В Париже найдены все похищенные из отеля драгоценности
Фото В Париже нашли все похищенные из отеля драгоценности
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  12.01.18, 08:31 Французская полиция нашла все драгоценности, стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из отеля Ritz в Париже.
Украинская правда Украинская правда  ·  12.01.18, 08:34 Французская полиция нашла все драгоценности, стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из отеля Ritz в Париже.
Фокус Фокус  ·  12.01.18, 09:04 Французской полиции удалось найти все ювелирные украшения и драгоценности, похищенные вооруженными людьми из магазина при отеле Ritz в Париже. Об этом сообщает Русская служба ВВС. По словам представителей…
Телеграф Телеграф  ·  12.01.18, 09:23 Полиция Франция обнаружила все драгоценности, которые были похищены из отеля Ritz стоимостью более четырех миллионов евро.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  12.01.18, 09:34 Французская полиция нашла все драгоценности стоимостью более четырех миллионов евро, которые были похищены из отеля Ritz в Париже
Новое Время Новое Время  ·  12.01.18, 09:34 Полиция Парижа нашла все украшения, которые были похищены из отеля Ritz, пишет BFMTV.
УНН УНН  ·  12.01.18, 09:59 Французская полиция нашла похищенные вооруженными грабителями из магазина в знаменитом отеле Ritz в Париже 10 января ювелирные изделия, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.По данным правоохранителей,…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  12.01.18, 10:01 Сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, похищенные ранее на этой неделе из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже, сообщают местные…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.01.18, 10:18 Нашли все похищенные при ограблении отеля "Ритц" в Париже драгоценности. Они находились в сумке, которую один из грабителей выронил на улице. Как передает "Медуза", об этом заявляет источник в полиции,…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  12.01.18, 10:18 Нашли все похищенные при ограблении отеля "Ритц" в Париже драгоценности. Они находились в сумке, которую один из грабителей выронил на улице. Как передает "Медуза", об этом заявляет источник в полиции,…
MIGnews MIGnews  ·  12.01.18, 10:37 В Париже сотрудники правоохранительных органов вернули владельцам сумку с украшениями на 4,5 миллиона евро, которые были украдены грабителями из магазина, расположившемся в отеле Ritz.
Хвиля Хвиля  ·  12.01.18, 10:46 Сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, похищенные ранее на этой неделе из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже. Об этом сообщает…
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