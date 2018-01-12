Полиция Парижа нашла драгоценности на миллионы евро, похищенные из отеля Ritz (13 новостей и 1 видео) «Полиция Парижа нашла все украшения, которые были похищены из отеля Ritz, пишет BFMTV»

Полиция Парижа нашла все украденные драгоценности, стоимость более которых составляла 4 млн евро. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Драгоценности полицейские обнаружили в сумке одного из задержанных.

11 января сообщалось, что пятеро мужчин с топорами вошли в вестибюль отеля Ritz, после чего разбили несколько витрин в торговой галерее гостиницы и забрали ювелирные изделия: драгоценные камни и часы от известных производителей. Полиция задержала сразу троих человек.

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Обновлено в 10:37 В Париже сотрудники правоохранительных органов вернули владельцам сумку с украшениями на 4,5 миллиона евро, которые были украдены грабителями из магазина, расположившемся в отеле Ritz.

Обновлено в 10:46 Сотрудники французской полиции обнаружили все драгоценности, похищенные ранее на этой неделе из ювелирного магазина в холле знаменитой парижской пятизвездочной гостиницы Ritz в Париже. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на местные СМИ. Отмечается, что некоторые ...