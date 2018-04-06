Полиция: причина гибели человека ночью в Северодонецке – самоубийство (6 новостей) «Перед самоубийством мужчина предупредил людей, чтобы те отошли на безопасную дистанцию»

В Северодонецке возле многоэтажки по пр. Гвардейскому 54-летний мужчина взорвал себя гранатой РГД-5. Информация об инциденте поступила в полицию Луганской области около 23.20 накануне, 5 апреля.

Аноним сообщил, что возле развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.

Позже было установлено, что посетители развлекательного заведения вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, и в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату – в результате взрыва он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, а также корпус гранаты Ф-1 с запалом без кольца. Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.

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Обновлено в 12:28 Аноним сообщил, что возле развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.

Обновлено в 12:47 Как отмечается, происшествие произошло 5 апреля, около 23:20 вблизи развлекательного заведения.