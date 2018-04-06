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Корреспондент.net Корреспондент.net · · Обновлено в 12:47
· Взрыв
Полиция: причина гибели человека ночью в Северодонецке – самоубийство

Полиция: причина гибели человека ночью в Северодонецке – самоубийство (6 новостей)

«Перед самоубийством мужчина предупредил людей, чтобы те отошли на безопасную дистанцию»

В Северодонецке возле многоэтажки по пр. Гвардейскому 54-летний мужчина взорвал себя гранатой РГД-5. Информация об инциденте поступила в полицию Луганской области около 23.20 накануне, 5 апреля.

Аноним сообщил, что возле развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.

Позже было установлено, что посетители развлекательного заведения вышли на улицу и увидели мужчину, который стоял с гранатой в руке. Мужчина, увидев людей, сказал им, что у них есть три секунды. Посетители отбежали на безопасное расстояние, и в этот момент раздался взрыв. Мужчина накрыл своим телом гранату – в результате взрыва он получил телесные повреждения несовместимые с жизнью.

На месте происшествия были изъяты вещественные доказательства, а также корпус гранаты Ф-1 с запалом без кольца. Проводится проверка по установлению обстоятельств происшествия и причин, которые привели к самоубийству.

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Обновлено в 12:28 Аноним сообщил, что возле развлекательного заведения стоит человек с гранатой в руке.

Обновлено в 12:47 Как отмечается, происшествие произошло 5 апреля, около 23:20 вблизи развлекательного заведения.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полиция: причина гибели человека ночью в Северодонецке – самоубийство»
Фото В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой
Фото В Северодонецке мужчина взорвал себя гранатой
Фото В Северодонецке мужчина подорвал себя гранатой
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.04.18, 09:46 Взрыв прогремел вчера около полуночи в Северодонецке на проспекте Гвардейский возле кафе Арена
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  06.04.18, 11:06 54-летний мужчина совершил самоубийство, взорвав себя гранатой ночью, около многоэтажки по проспекту Гвардейскому в Северодонецке, передает отдел коммуникации полиции Луганской области
Униан Униан  ·  06.04.18, 11:26 Перед самоубийством мужчина предупредил людей, чтобы те отошли на безопасную дистанцию.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  06.04.18, 11:48 В Луганской области мужчина подорвал себя гранатой. Полиция устанавливает обстоятельства и причины трагедии.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.04.18, 12:47 В Северодонецке (Луганская область) мужчина подорвал себя гранатой. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Луганской области."Ночью, возле многоэтажки по…
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