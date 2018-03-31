Полицию обучают курсу домедицинской помощи

Рятувати і допомагати. В Україні працівників екстрених служб навчають парамедицині. Штучне дихання, зупинка кровотечі, перша допомога при переломах і накладання джгутів... Здавалось би поліцейські чи рятувальники завжди вміли це робити. Насправді ж - спеціальний курс медпідготовки проходили одиниці. З грудня 2017 року у Києві діє навчально-тренувальний центр домедичної підготовки. Навчання пройшли вже пів тисячі працівників екстрених служб. Сьогодні випускникам видали сертифікати та урочисто відкрили навчально-тренувальний центр.

Обновлено в 19:56 "Ныне мы делаем очень важное дело. Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГСЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал Аваков.

Обновлено в 20:27 Глава МВД заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь.