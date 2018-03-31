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Эспресо.TV Эспресо.TV · · Обновлено в 20:27
Полицию обучают курсу домедицинской помощи

Полицию обучают курсу домедицинской помощи (6 новостей)

«Каждый специалист системы МВД в Украине обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь»

Рятувати і допомагати. В Україні працівників екстрених служб навчають парамедицині. Штучне дихання, зупинка кровотечі, перша допомога при переломах і накладання джгутів... Здавалось би поліцейські чи рятувальники завжди вміли це робити. Насправді ж - спеціальний курс медпідготовки проходили одиниці. З грудня 2017 року у Києві діє навчально-тренувальний центр домедичної підготовки. Навчання пройшли вже пів тисячі працівників екстрених служб. Сьогодні випускникам видали сертифікати та урочисто відкрили навчально-тренувальний центр.

Обновлено в 19:56 "Ныне мы делаем очень важное дело. Мы говорим о парамедиках, но видим, что в строю стоят и полицейские, и офицеры ГСЧС. Каждый из них должен уметь оказывать медицинскую помощь, даже не имея медицинского образования", - сказал Аваков.

Обновлено в 20:27 Глава МВД заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь.

ФОТО К НОВОСТИ: «Полицию обучают курсу домедицинской помощи»
Фото Полицию обучают курсу домедицинской помощи
Фото Аваков рассказал, что должен уметь каждый полицейский и спасатель
Фото Первые украинские полицейских прошли курсы домедицинской помощи по стандартам НАТО
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  31.03.18, 16:25 Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил сегодня, 31 марта, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь. Поэтому в Украине начал работу учебно-тренировочный…
Телеграф Телеграф  ·  31.03.18, 16:32 Курсы для сотрудников МВД построены по НАТОвским стандартам, первые 300 полицейских их уже прошли.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  31.03.18, 18:21 Каждый специалист системы МВД в Украине обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь
Газета День Газета День  ·  31.03.18, 19:56 В Киевской области начал работу учебно-тренировочный центр подготовки парамедиков на базе Национального университета внутренних дел. Цель открытия центра - научить представителей структур МВД оказывать…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Униан Униан  ·  31.03.18, 20:27 Глава МВД заявил, что каждый специалист системы МВД обязан уметь оказывать первую домедицинскую помощь.
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