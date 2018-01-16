Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей

Украинскому журналисту Роману Сущенко, который незаконно удерживается на территории Российской Федерации, разрешили свидание с женой и дочерью. Встреча состоится в течение ближайшей недели.
Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ.
"Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", - сказал Фейгин.
По словам адвоката, это, вероятно, последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия.
"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже надо будет получать в Мосгорсуде. А это гораздо более длинный бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица (например, консул Украины)", - объяснил адвокат.
Обновлено в 22:58 "Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", сказал он.
Обновлено в 22:59 Незаконно арестованный в Москве журналист Укринформа Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью; оно состоится в течение ближайшей недели.