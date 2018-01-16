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Газета День Газета День · · Обновлено в 22:59
· Российская Федерация
Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей

Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей (9 новостей)

«Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью»

Украинскому журналисту Роману Сущенко, который незаконно удерживается на территории Российской Федерации, разрешили свидание с женой и дочерью. Встреча состоится в течение ближайшей недели.

Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин, передает Укринформ. 

"Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", - сказал Фейгин.

По словам адвоката, это, вероятно, последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия.

"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже надо будет получать в Мосгорсуде. А это гораздо более длинный бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица (например, консул Украины)", - объяснил адвокат.

Обновлено в 22:58 "Свидание Анжелики и Юлии Сущенко с моим подзащитным состоится в течение ближайшей недели", сказал он.

Обновлено в 22:59 Незаконно арестованный в Москве журналист Укринформа Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью; оно состоится в течение ближайшей недели.

ФОТО К НОВОСТИ: «Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей»
Фото Политзаключенному в Москве Сущенко позволили встретиться с семьей
Фото Сущенко позволили увидеться с женой и дочерью
Фото Сущенко встретится с женой и дочерью
Фото Сущенко разрешили встретится с женой и дочерью, - адвокат
Фото Сущенко разрешили встречу с женой и дочкой, - Фейгин
Фото Сущенко разрешили встречу с женой и дочерью – Фейгин
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Украинская правда Украинская правда  ·  16.01.18, 19:21 Журналисту Роману Сущенко, которого незаконно арестовали в России, позволили увидеться с женой и дочерью.
Телеграф Телеграф  ·  16.01.18, 19:48 Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью.
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Фокус Фокус  ·  16.01.18, 21:12 Незаконно арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью; оно состоится в течение ближайшей недели. Об этом его адвокат Марк Фейгин сообщил "Укринформу".…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  16.01.18, 22:54 Свидание Анжелики и Юлии Сущенко состоится в течение ближайшей недели. Об этом во вторник, 16 января, заявил адвокат Сущенко Марк Фейгин. При этом он не исключает, что это может быть последнее свидание…
Факты Факты  ·  16.01.18, 22:56 Срок содержания под стражей незаконно арестованного украинского журналиста истекает 30 января
Гордон Гордон  ·  16.01.18, 22:58 По словам адвоката Марка Фейгина, свидание украинского журналиста Романа Сущенко с женой и дочерью состоится в течение ближайшей недели.Арестованный в Москве украинский журналист Роман Сущенко получил…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.01.18, 22:59 Незаконно арестованный в Москве журналист Укринформа Роман Сущенко получил право на свидание с женой и дочерью; оно состоится в течение ближайшей недели.
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