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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 21:16
· Суд · Арест · СИЗО · Районный суд · Февраль · Шевченковский районный суд Киева
Полковника Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, оставили в СИЗО

Полковника Безъязыкова, подозреваемого в шпионаже, оставили в СИЗО (6 новостей)

«Он останется в СИЗО до 15 февраля»

Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.

Об этом его адвокат Виталий Титич сообщил "Українським новинам".

"Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", –; сказал он.

Решение о продлении ареста было принято на заседании в декабре.

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Ранее суд продлил арест Безъязыкова до 29 декабря 2017 года.

Полковник находится в СИЗО в Киеве.

Суд по делу Безъязыкова изучает доказательства.

В декабре 2016 года его задержали по подозрению в сотрудничестве с так называемой "ДНР". Служба безопасности Украины заявила, что полковника завербовали российские спецслужбы и он имел позывной "Дядя Ваня".

Позже СБУ обнародовала телефонные разговоры Безъязыкова и его жены с боевиками. На одной из записей сотрудник т.н. "министерства обороны ДНР" Эдуард Басурин утверждал, что Безъязыков работает на "ДНР".

Жена Безъязыкова уверяла, что ее супругу предлагали сотрудничество и пытались вербовать, но он не согласился.

Сам полковник объяснял, что в плену носил военную форму российского образца, потому что у него больше одежды не было, а оружие ему дали для участия в "инсценировке", чтобы склонить к переходу на сторону оккупантов майора Руслана Косинского.

Безъязыкова обвиняют в госизмене(ч.1 ст. 111 УКУ), а также в участии в террористической организации "ДНР" (ч.1 ст.258-3 УКУ).

Обновлено в 20:51 Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.

Обновлено в 21:16 Таким образом, подозреваемый будет находится под стражей до 11 февраля включительно. Об этом сообщил его адвокат Виталий Титич. При этом он

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  04.01.18, 17:17 Шевченковский райсуд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника ВСУ Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.
Depo.ua Depo.ua  ·  04.01.18, 18:46 Об этом сообщил его адвокат Виталий Титич, передает Depo.ua со ссылкой на "Украинские новости" . "Продлили меру пресечения на 2 месяца, примерно до 15 февраля", – сказал он. Решение о продлении ареста…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  04.01.18, 20:14 Он останется в СИЗО до 15 февраля.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  04.01.18, 20:51 Шевченковский районный суд Киева продлил арест подозреваемого в шпионаже полковника Вооруженных сил Ивана Безъязыкова до 15 февраля включительно.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УРА-Информ УРА-Информ  ·  04.01.18, 21:16 Таким образом, подозреваемый будет находится под стражей до 11 февраля включительно. Об этом сообщил его адвокат Виталий Титич. При этом он
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