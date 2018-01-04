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Польша и Венгрия планируют создать "Вышеградский банк развития"

Польша и Венгрия планируют создать "Вышеградский банк развития" (3 новости)

«Польша и Венгрия планируют создать “Вышеградский банк развития”»

Польша ведет переговоры с Венгрией о создании банка развития, который будет инвестировать в инфраструктуру региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Инициаторы идеи планируют привлечь к проекту Словакию и Чехию.

"Мы говорили о Вышеградском банке развития. Мы можем создать банк, который бы поддерживал развитие инфраструктуры в регионе, - сказал Моравецкий. – Мы с премьер-министром Орбаном четко подтвердили, что нас интересует. Если чехи и словаки положительно отреагируют, мы сможем быстро сформировать этот банк".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Европейская правда Европейская правда  ·  04.01.18, 13:44 Польша ведет переговоры с Венгрией о создании банка развития, который будет инвестировать в инфраструктуру региона, и планирует привлечь Словакию и Чехию к проекту.
Телеграф Телеграф  ·  04.01.18, 14:09 Польша и Венгрия планируют создать “Вышеградский банк развития”.
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