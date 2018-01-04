«Польша и Венгрия планируют создать “Вышеградский банк развития”»

Польша ведет переговоры с Венгрией о создании банка развития, который будет инвестировать в инфраструктуру региона. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время встречи в Будапеште с венгерским коллегой Виктором Орбаном, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Инициаторы идеи планируют привлечь к проекту Словакию и Чехию.

"Мы говорили о Вышеградском банке развития. Мы можем создать банк, который бы поддерживал развитие инфраструктуры в регионе, - сказал Моравецкий. – Мы с премьер-министром Орбаном четко подтвердили, что нас интересует. Если чехи и словаки положительно отреагируют, мы сможем быстро сформировать этот банк".